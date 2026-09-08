Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 sep 2026 Actualizado 08:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Capturados seis miembros de ‘Los Orión’, organización traficante de explosivos

La noticia la confirmó el presidente Abelardo De La Espriella, quien calificó la acción como un “golpe contundente al tráfico transnacional de explosivos”

Miembros de Los Orión capturados. Foto: X Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA)

Miembros de Los Orión capturados. Foto: X Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA)

Miembros de Los Orión capturados. Foto: X Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA)
Añadir Caracol Radio en Google

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció a través de su cuenta de X la captura de seis miembros de la organización ‘Los Orión’, que estaría dedicada al tráfico transnacional de explosivos.

Se trata del resultado de acciones adelantadas por la Policía Nacional en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según describió el mandatario colombiano, ‘Los Orión’ traficaban con explosivos provenientes de países como Chile, Perú y Ecuador, que tendrían como destino organizaciones criminales “para la ejecución de acciones terroristas y actividades de minería ilegal”.

Además, el presidente informó que en el operativo se incautaron:

  • 17.000 detonadores
  • 100 kilos de insumos químicos para fabricar explosivos
  • 2 armas de fuego
  • munición
  • 9 celulares
  • un vehículo
  • $7,2 millones en efectivo.

Por otro lado, la organización estaría aliada con las estructuras de las disidencias ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’.

Respecto a la operación, De La Espriella afirmó: “Cada detonador que incautamos es un explosivo que no llegará a manos de los terroristas. Vamos a cortar sus rutas de abastecimiento, sus finanzas y sus alianzas criminales.”

Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir