Capturados seis miembros de ‘Los Orión’, organización traficante de explosivos

Miembros de Los Orión capturados. Foto: X Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA)

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció a través de su cuenta de X la captura de seis miembros de la organización ‘Los Orión’, que estaría dedicada al tráfico transnacional de explosivos.

Se trata del resultado de acciones adelantadas por la Policía Nacional en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según describió el mandatario colombiano, ‘Los Orión’ traficaban con explosivos provenientes de países como Chile, Perú y Ecuador, que tendrían como destino organizaciones criminales “para la ejecución de acciones terroristas y actividades de minería ilegal”.

Además, el presidente informó que en el operativo se incautaron:

17.000 detonadores

100 kilos de insumos químicos para fabricar explosivos

2 armas de fuego

munición

9 celulares

un vehículo

$7,2 millones en efectivo.

Por otro lado, la organización estaría aliada con las estructuras de las disidencias ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’.

Respecto a la operación, De La Espriella afirmó: “Cada detonador que incautamos es un explosivo que no llegará a manos de los terroristas. Vamos a cortar sus rutas de abastecimiento, sus finanzas y sus alianzas criminales.”