Organigrama de las ACSN tras muerte de ‘Bendito Menor’: ‘Patilizo’ o ‘Cholo’ podrían reemplazarlo

La muerte durante un operativo de la Policía de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, abrió una reconfiguración dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización que, según el organigrama conocido por las autoridades, tendría 858 integrantes y presencia en 14 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar.

Ahora la atención está puesta en quiénes podrían asumir el poder y las funciones que ejercía el cabecilla en La Guajira: alias ‘Cholo’ y alias ‘Patilizo’ aparecen como dos de los principales nombres dentro de la línea de mando.

Alias ‘Cholo’ figura como segundo cabecilla de las ACSN, mientras ‘Patilizo’ aparece como tercer cabecilla y jefe del Bloque Cóndor de la Sierra. Ambos están por debajo de alias ‘Pinocho’, señalado como máximo cabecilla de la organización. Por la posición que ocupan dentro de la estructura, ‘Cholo’ y ‘Patilizo’ podrían asumir funciones que estaban en manos de ‘Bendito Menor’ tras su muerte.

El reacomodo no necesariamente implica que todas esas funciones queden concentradas en un solo hombre. El control territorial, armado y de las economías criminales podría redistribuirse entre distintos mandos, escenario en el que ‘Cholo’ y ‘Patilizo’ adquieren especial relevancia por el nivel que ocupan dentro de las ACSN.

‘Bendito Menor’ ejercía influencia sobre la estructura de las Autodefensas Conquistadoras en La Guajira, un territorio estratégico por sus corredores hacia el Caribe y por la disputa que la organización mantiene con el Clan del Golfo.

La presencia de las ACSN se extiende por los tres departamentos. En Magdalena aparecen Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo y Zona Bananera; en La Guajira, Dibulla, Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia; y en Cesar, Valledupar, Pueblo Bello, El Copey, Río de Oro y San Martín.

Por debajo de la cúpula aparecen alias ‘Santiago’, segundo cabecilla del Bloque Cóndor de la Sierra; ‘Flash’, cabecilla del Frente Javier Cáceres; ‘Jacobo’, del Frente Cristóbal Duarte; ‘Rambo’, del Frente Libardo Vergel, y ‘Cariaco’, del Frente Resistencia Campesina.

El organigrama también identifica a ‘Pinochito’, relacionado con las finanzas; ‘Orejas’, narcotráfico; ‘Parrilla’, extorsión rural; ‘Eleno’ o ‘Mina’, Troncal del Caribe; ‘Ware’, Riohacha y Alta Guajira, y ‘Tom’, comisión Valledupar.