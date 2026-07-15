Capturan a alias ‘Iván Sombra’, señalado jefe de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos en Cauca

En una operación del Gaula Militar Cauca fue capturado John Heider Mestizo, alias ‘Iván Sombra’, señalado como segundo cabecilla del frente de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos, junto con su jefe de seguridad, José Luis Morales, alias ‘Alexis’.

El coronel Styk Amaral, Comandante del Gaula Militar explicó en Caracol Radio que el operativo se realizó con inteligencia militar y el grupo Grate. “Logramos la captura de este sujeto, John Heider Mestizo, alias ‘Iván Sombra’, un sujeto que llevaba más de siete años delinquiendo con esta estructura”, señaló.

Según el oficial, alias ‘Iván Sombra’ había sido integrante de las antiguas Farc y estaría relacionado con varios hechos terroristas en el Cauca. “Había participado en situaciones como la motobomba allá en El Palo, Cauca. Asimismo, el secuestro de nuestros policías en el 2024, entre otros actos de terrorismo”, indicó.

Durante la operación también fue capturado alias ‘Alexis’, señalado como jefe de seguridad de alias ‘Iván Sombra’. Las autoridades indicaron que ambos tenían órdenes de captura vigentes y fueron encontrados con armamento.

“También capturamos a su escolta, a José Luis Morales, alias ‘Alexis’, y también con su respectivo armamento. Nos encontramos en la extracción para ser puestos a disposición de las autoridades competentes”, agregó el coronel.

El Ejército destacó que se trata de un golpe importante contra la estructura Dagoberto Ramos, una de las más fuertes en el Cauca.

“Dagoberto Ramos es una de las estructuras con más poder beligerante en este departamento”, dijo el oficial.

Además, aseguró que alias ‘Iván Sombra’ ejercía control sobre corredores estratégicos en el norte del Cauca.

“Ejercía un control sobre la vía que comunica el corregimiento de El Palo, del municipio de Toribío, hacia todo lo que tiene que ver con el resto del departamento. Ellos son los que mueven las finanzas para esa estructura”, puntualizó.

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