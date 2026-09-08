Caldas blinda su turismo tras el sismo: gestionan recursos con Fontur para reactivar el sector

Caldas

Tras el golpe sufrido por el sismo del pasado 10 de agosto, el sector turístico de Caldas dio un paso decisivo hacia su recuperación económica y estructural. En un frente común desarrollado en Pereira, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación del departamento, de la mano con Cotelco, Fenalco, la Cámara de Comercio de Manizales y el Comité Intergremial, sostuvo una cumbre de alto nivel con la gerente general de Fontur, María Isabel Campo Cuello, y delgados del Viceministerio de Turismo.

El objetivo central de la jornada fue presentar la radiografía exacta de los daños en los municipios más golpeados por la emergencia. Esta evaluación técnica busca priorizar los territorios críticos, agilizar el flujo de recursos de auxilio e implantar asistencia técnica inmediata para la reparación de la infraestructura turística deteriorada, devolviéndole la confianza a los prestadores de servicios de la región.

“Estamos trabajando de manera articulada con los gremios y el Gobierno Nacional para que la recuperación del turismo en Caldas sea una prioridad. Hemos puesto sobre la mesa las necesidades de nuestros territorios, pero también las capacidades, los proyectos y las oportunidades que tiene el departamento para seguir creciendo”, sostuvo Juanita Espeleta Noreña, secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas.

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A la par con el plan de choque presupuestal, la delegación caldense radicó apuestas claves como Sabores de Caldas y el reconocido Congreso de Aviturismo. Con estas vitrinas, el departamento busca captar capital de cofinanciación para acelerar su promoción en mercados internacionales y posicionar al territorio más allá de la coyuntura del desastre natural.

Desde el sector privado, los voceros gremiales valoraron la apertura institucional del Gobierno Nacional y la fijación de tareas concretas a corto plazo. “Nos llevamos compromisos puntuales que son vitales para la reactivación económica; trabajaremos fuertemente en el Congreso de Aviturismo y en estrategias de promoción para atraer viajeros extranjeros y nacionales”, enfatizó Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Capítulo Caldas.

Esta alianza político-gremial representa el primer gran bloque de contención para proteger el empleo y la competitividad turística regional. Con la hoja de ruta trazada ante Fontur, Caldas busca transformar la emergencia en una oportunidad de modernización para sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos.