Cotelco propone alivios para reactivar el turismo en Caldas tras el terremoto

Reunión del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, con los gremios de Manizales y Caldas. Foto: Cotelco capítulo Caldas.

Manizales

El sector hotelero y turístico de Caldas avanza en su recuperación tras el sismo. Luego de las reuniones con el Gobierno Nacional, Cotelco capítulo Caldas planteó una hoja de ruta con medidas para enfrentar una de las principales consecuencias de la emergencia: la disminución en la llegada de visitantes.

Entre las propuestas están subsidios a la nómina para los empresarios más afectados, nuevas líneas de crédito y alivios tributarios, como la exención del IVA y del impuesto al consumo. También se busca reducir algunos costos relacionados con la energía para el sector turístico.

Juan Pablo Alba Cruz, director ejecutivo de Cotelco capítulo Caldas, destacó el acompañamiento de las autoridades durante las últimas semanas. “Nos hemos sentido muy acompañados por parte del Gobierno Nacional, también del gobierno local y departamental, que ha estado pendiente del sector turismo”, afirmó.

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El dirigente gremial señaló que el mayor impacto para los empresarios no está relacionado con los daños físicos, sino con la reducción de viajeros. “En este momento, las afectaciones más grandes son precisamente por la falta de turistas en los territorios”, explicó.

Cotelco también trabaja en estrategias de posicionamiento del destino y proyecta la realización de eventos, proyectos y misiones comerciales para atraer nuevos visitantes.

El panorama de infraestructura es favorable: cerca del 95 % de la hotelería de Caldas está disponible sin inconvenientes, tres semanas después del sismo.