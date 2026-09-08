Cayó sicario de ‘La Contra’, señalado del homicidio de alias ‘Julián’, ocurrido en La Dorada, Caldas

La Dorada

Un hombre señalado por las autoridades como presunto sicario del grupo delincuencial ‘La Contra’ fue capturado durante un operativo de la Policía de Caldas y la Fiscalía. Se trata de alias ‘Veneco’, de 23 años, quien tenía una orden de captura vigente por homicidio.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Veneco’ estaría relacionado con un hecho de sangre ocurrido el pasado 23 de abril en La Dorada, Caldas, donde murió un hombre conocido con el alias de ‘Julián’. Las autoridades además lo señalan de cumplir funciones como sicario dentro de esta estructura delincuencial.

Durante el procedimiento también fue capturado alias ‘Michel’, de 26 años, quien sería pareja sentimental de ‘Veneco’ y estaría vinculada, según la investigación, con la distribución de sustancias estupefacientes. En el allanamiento fue incautada una escopeta junto con munición.

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De manera simultánea, en el barrio Centro de La Dorada fue capturada alias ‘Nicol’, de 21 años, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según las autoridades, la mujer cumpliría funciones relacionadas con el almacenamiento y distribución de drogas para ‘La Contra’.

La Policía indicó que ‘Nicol’ habría llegado al municipio aproximadamente un mes atrás con el propósito de fortalecer esas actividades, que serían coordinadas por alias ‘Manolo’, señalado cabecilla de la organización y quien actualmente permanece privado de la libertad en un centro penitenciario.

Los tres capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica. Con estos procedimientos, las autoridades buscan afectar la estructura de ‘La Contra’ y sus actividades relacionadas con homicidios y distribución de estupefacientes en La Dorada.