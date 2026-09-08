Altas temperaturas Barrancabermeja: sensación térmica roza 40°C y veredas reportan desabastecimiento

Barrancabermeja está registrando temperaturas de entre 34 y 37 °C, con un promedio cercano a los 35 °C. El problema es que la humedad puede sumar entre tres y cuatro grados a lo que realmente siente una persona, por lo que la sensación térmica ya llega a 39 °C y roza los 40 °C.

Didier González, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, aseguró que las temperaturas están por encima de lo habitual y “que en julio el distrito llegó a registrar una anomalía de hasta cinco grados por encima de lo normal”.

El calor empieza a golpear el abastecimiento en las veredas

En la zona rural ya hay problemas para conseguir agua. Más de 10 veredas no cuentan con acueducto rural, por lo que muchas familias dependen de pozos excavados en sus propias viviendas.

Uno de los casos más críticos está en Yacaranda, en la meseta de San Rafael. Allí los habitantes indicaron que los pozos están llegando a sus niveles mínimos y que el agua que todavía pueden extraer sale mezclada con barro y sedimentos del fondo.

“Ya los pozos no soportan más (...) ya lo que se está consumiendo es casi que agua con barro. El agua del fango, lo que va quedando ya en el residuo del pozo”, relató González sobre lo que le dijeron los habitantes durante el recorrido.

La administración empezó a caracterizar estas necesidades y tiene identificados 12 sectores rurales que requieren atención. Entre ellos están La Unión, Guarumo, Pénjamo, El Rodeo, Campo Gala, Las Mirlas, Patio Bonito y El Llanito.

El problema no se limita al agua para las viviendas. En estas zonas también se necesita para los cultivos y la cría de animales, actividades de las que dependen muchas de las familias.

Baja el nivel de San Silvestre: la fuente de agua de Barrancabermeja

La situación rural ocurre mientras también baja el nivel de la ciénaga San Silvestre, la única fuente de captación de agua para todo el distrito.

Gestión del Riesgo la monitorea hasta tres veces al día y ha registrado una reducción prolongada y sostenida. Algunas lluvias aisladas han ayudado a recuperar parcialmente el nivel, pero no en la proporción esperada.

Por ahora, Barrancabermeja no tiene racionamiento de agua en la zona urbana. Sin embargo, la disminución de San Silvestre mantiene el seguimiento sobre cuánto recurso sigue disponible para abastecer la ciudad.

“Hoy no podemos decir que estamos en un problema o en un tema de racionamiento de agua, aún no. No queremos llegar hasta allá”, aseguró el director de Gestión del Riesgo.

El distrito también expidió el Decreto 397 de 2026, que prohíbe las quemas y el uso injustificado o ineficiente del agua. La medida contempla sanciones policivas. En las últimas semanas se han presentado pequeños incendios de cobertura vegetal, pero todos han sido controlados.

El bajo nivel del Magdalena ya dificulta el paso de embarcaciones

El río Magdalena tampoco está en sus niveles habituales a la altura de Barrancabermeja. La falta de lluvias en la parte alta de la cuenca termina reflejándose con menos agua circulando por el río.

La medición más reciente fue de 1,20 metros y hace apenas 15 días llegó a marcar 70 centímetros. La diferencia se entiende mejor al compararla con años anteriores. Pues para esta misma época, según Gestión del Riesgo, el Magdalena podía estar alrededor de 2,50 metros.

Eso ya tiene efectos sobre la navegación. Con menos profundidad, las embarcaciones tienen menos espacio para movilizarse por algunos puntos del río, justamente en un corredor que utilizan comunidades rurales para transportar productos agrícolas y animales hacia Barrancabermeja.

“El río Magdalena no es nuestra fuente de captación, pero sí es el canal de navegación, es el canal del transporte donde los campesinos también sacan sus productos agrícolas y animales a vender a la ciudad y se está viendo afectado”, explicó González.

Por eso, se mantienen trabajos de dragado en algunos sectores para retirar sedimentos y conservar un canal por el que puedan pasar las embarcaciones.