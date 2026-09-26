En Landázuri, Santander, 4 mineros murieron en un punto ilegal ubicado en una zona con título minero

Cuatro personas murieron mientras realizaban labores mineras en la vereda El Carmen, en Landázuri. Ahora las autoridades confirmaron que el punto donde trabajaban era ilegal, aunque estaba dentro de un área que sí cuenta con título minero.

Esa diferencia es clave. Que exista un título minero en una zona no significa que cualquier punto de explotación dentro de ella esté autorizado. En este caso, las autoridades investigan las condiciones en las que funcionaba el lugar donde estaban las cuatro víctimas.

“Están dentro del territorio de un título minero, pero la bocatoma donde se encontraban ellos es ilegal y hace parte del proceso de investigación judicial”, explicó Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander.

El caso encendió las alertas por otras explotaciones ilegales. La Gobernación anunció que articulará acciones con autoridades mineras, ambientales, organismos de control y Fuerza Pública para identificar actividades que estén funcionando por fuera de la legalidad.

La idea, según Hernández, es definir qué debe hacer cada entidad frente a estos casos y aumentar los controles en las zonas donde se desarrolla actividad minera.

“Que estas actividades mineras ilegales paren para que se materialicen las acciones donde están los títulos y donde está la explotación legal del mineral”, dijo el secretario.

Y ya hay seis capturados. Hernández confirmó que la Policía y el Ejército capturaron a seis personas que estaban realizando actividades de minería ilegal en Santander.

Por ahora, las autoridades no informaron dónde ocurrieron esas capturas ni señalaron que estén relacionadas con la explotación donde murieron las cuatro personas en Landázuri.

¿Qué sigue? La investigación judicial deberá establecer cómo funcionaba el punto de explotación en El Carmen y las circunstancias que llevaron a la muerte de los cuatro trabajadores.

En paralelo, las autoridades anunciaron mayores controles para identificar otros puntos de minería ilegal y evitar que personas continúen trabajando en lugares que no cumplen con las condiciones exigidas para esta actividad.