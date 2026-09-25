Madre denuncia que restos de sus bebés fueron retirados de una tumba en cementerio de Bucaramanga

Lo que para Slendy Natalia Ardila Gómez debía ser una visita para despedirse una vez más de sus dos hijos terminó convirtiéndose en una situación que, según relató en Caracol Radio, reactivó el dolor por la pérdida de los mellizos que había sepultado en el Cementerio Central de Bucaramanga.

Los bebés nacieron en 2024, después de un embarazo que, según la madre, estuvo marcado por varias complicaciones médicas. Tras su nacimiento, los pequeños murieron a las pocas horas y fueron inhumados con apoyo de la Alcaldía de Piedecuesta, toda vez que el centro médico que nacieron fue el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en esta jurisdicción.

Desde entonces, Slendy Natalia asegura que visitaba regularmente la tumba. Sin embargo, el último domingo de agosto, encontró que ya no estaban los restos de sus hijos en el lugar.

“Cuando llegué a la tumba no encontré nada. Me desesperé, tuve un ataque de pánico, me puse muy mal, lloré, lloré mucho, gritaba que dónde están mis hijos”, relató la mujer en entrevista con este medio de comunicación.

Lea también: Cafeteros en Santander recibirán alivio por afectaciones del fenómeno de El Niño

De acuerdo con su testimonio, al preguntar a un trabajador del cementerio por los restos de los bebés, recibió una respuesta que aumentó su angustia: le indicaron que, cuando las familias no visitan los restos, estos son trasladados a fosas comunes.

“Yo fui a donde están las fosas comunes y me puse a llorar ahí porque pensé que mis hijos estaban ahí”, contó.

La madre acudió entonces a la administración del cementerio, donde, según afirma, le informaron que para poder revisar la situación debía realizar primero un pago relacionado con el destino de los restos.

Una tutela ordenó atender el caso

Ante lo ocurrido, Slendy Natalia Ardila Gómez buscó asesoría jurídica y presentó una acción de tutela. El proceso inicialmente fue radicado en Piedecuesta y posteriormente pasó a un juzgado de Bucaramanga.

La tutela fue fallada a su favor. Según explica la madre, posteriormente se programó una reunión con representantes del cementerio para intentar llegar a una conciliación.

Podría interesarle: Salieron los resultados ICFES Pruebas Saber 11: ¿Cómo interpretar las calificaciones? Asesor explicó

Sin embargo, asegura que no estuvo de acuerdo con el acta que le presentaron porque, según su versión, únicamente incluía las propuestas de la administración. Ardila Gómez sostiene además que el cementerio informó al juzgado que ella buscaba una indemnización económica, algo que niega.

“Yo estoy peleando por el derecho de mis hijos. Mis hijos no han podido descansar porque hace más de 40 días los tienen en una bodega sin yo saberlo”, manifestó.

Para la madre, conocer que los restos de sus hijos permanecieron almacenados durante ese tiempo, sin que ella supiera dónde estaban, representa una nueva afectación dentro del proceso de duelo.

“Eso no ha podido dejar descansar a mis hijos y para mí como madre es algo muy muy fuerte”, agregó.

Otros casos

También aseguró que, después de hacer público su caso, otra mujer se comunicó con ella para contarle que habría vivido una situación similar al acudir a visitar los restos de su bebé.

La entidad encargada del cementerio es la Arquidiócesis de Bucaramanga. Sin embargo, Slendy Natalia señaló que buscó una explicación ante la institución religiosa, pero que la respuesta recibida fue que quienes están asumiendo como administradores del cementerio, eran la responsable de lo ocurrido.

La mujer insiste en que su principal petición es conocer qué ocurrió con los restos de sus hijos, dónde permanecieron durante las semanas en que no estuvieron en la tumba y garantizar que puedan recibir nuevamente una sepultura.