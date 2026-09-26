Fenalco Santander se retira del Comité Intergremial tras uso de su logo en respaldo a la ANDI

Fenalco Santander decidió apartarse del Comité Intergremial de Santander. La decisión se conoce después de que el gremio cuestionara el uso de su logo en un comunicado que expresaba respaldo a la ANDI y a su presidente, Bruce Mac Master.

El pronunciamiento fue difundido por el Comité Intergremial en X, en medio de los recientes cuestionamientos del Gobierno Nacional a la ANDI y a Mac Master. Incluía los logos de los gremios que integran el Comité, entre ellos el de Fenalco Santander. El trino fue eliminado posteriormente.

Fenalco manifestó su inconformidad porque, según explicó, su logo fue incluido sin que el comunicado hubiera sido consultado ni validado previamente por el gremio.

Fenalco sostuvo que las posiciones conjuntas del Comité deben ser socializadas y aprobadas previamente por las organizaciones que lo integran, respetando la autonomía de cada gremio.

“La participación en el Comité no implica una autorización automática para vincular nuestra imagen institucional a pronunciamientos que no hayan sido previamente validados”, señaló.

Fenalco también pidió que cualquier comunicado que incluyera su nombre o su logo contara previamente con su aprobación. Después confirmó su decisión de apartarse del Comité Intergremial de Santander.