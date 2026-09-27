Santander pide entrar en estrategia del Gobierno por riesgo de grupos armados en el sur de Bolívar

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió que el departamento sea incluido en la estrategia de seguridad que el Gobierno Nacional adelanta en el sur de Bolívar.

La petición se da porque, según Díaz, los grupos armados que operan en esa zona pueden desplazarse hacia Santander y Antioquia, especialmente por la cercanía entre el sur de Bolívar, el Magdalena Medio santandereano y el oriente antioqueño.

El Gobierno reunió en Santa Rosa del Sur a los ministros del Interior y de Defensa, la cúpula militar y policial y alcaldes de la región para definir nuevas medidas de seguridad. Allí se anunciaron sistemas antidrones, cámaras y reconstrucción de estaciones de Policía.

Santander quiere entrar en esa coordinación. Díaz aseguró que buscará al ministro del Interior, Rodrigo Lara, para plantearle la situación del departamento y pedir medidas antes de que el problema se traslade hacia territorio santandereano.

“Que Santander se haya mantenido tranquilo y seguro no quiere decir que esperemos a que haya una crisis para mirar qué acciones vamos a tomar”, dijo el gobernador.

Díaz ha insistido en que la preocupación está especialmente en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, por la cercanía con zonas donde operan estructuras armadas y economías ilegales. Días antes ya había pedido al Gobierno anticiparse a posibles problemas de seguridad en esa región.

Santander dice que también pondrá plata. El gobernador aseguró que el departamento ha destinado cerca de $67 mil millones a seguridad, entre drones, motocicletas, vehículos y otros equipos, y dijo que está dispuesto a seguir aportando recursos si se definen nuevas acciones de la Fuerza Pública.