Santander dejaría de recibir $100 mil millones en regalías y el PAE quedaría en riesgo: gobernador

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, advirtió que el departamento recibiría cerca de $100 mil millones menos en regalías y aseguró que esa reducción podría afectar la financiación del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Díaz atribuyó la caída de esos recursos a la política frente a la exploración y explotación de hidrocarburos y señaló que la disminución se suma a otras reducciones que ya había tenido el departamento.

El PAE quedó en el centro de la advertencia. El gobernador dijo que, con menos recursos por regalías, Santander tendría dificultades para cubrir la alimentación escolar de los niños.

Díaz volvió a poner el fracking sobre la mesa. El mandatario pidió que Santander tenga un debate técnico sobre esa práctica, con expertos y sin convertir la discusión en un asunto político.

También dijo que espera que los anuncios de Ecopetrol sobre exploración y explotación permitan recuperar parte de los recursos que el departamento dejaría de recibir.

Pues la relación que plantea el gobernador es que menos actividad de exploración y explotación significaría menos regalías para Santander, y esa caída reduciría los recursos disponibles para programas como el PAE.