Santander: incautan 20.000 galones de hidrocarburos para actividades ilícitas del Clan del Golfo

Más de 20.000 galones de hidrocarburos fueron incautados en la vereda Tenerife, en el corregimiento El Centro, zona rural de Barrancabermeja.

El combustible estaba almacenado en bolsas tipo vikingo y fue encontrado durante un operativo de la Fuerza Pública en esta zona del Magdalena Medio.

Las autoridades relacionan el hallazgo con el Clan del Golfo, estructura criminal con presencia en esta región del departamento.

Óscar Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, aseguró que la hipótesis es que el combustible sería destinado a otras actividades ilegales.

“Una acción contundente contra la estructura del Clan del Golfo que delinque en el Magdalena Medio y que en territorio santandereano ocultaban este material para ser suministrado probablemente a actividades de minería o de tráfico local de estupefacientes”.

Es decir, los hidrocarburos no serían el negocio final, sino un insumo que podría utilizarse para sostener otras economías ilícitas de la estructura.