Hospital Magdalena Medio acumula deudas por $20.000 millones tras dos años de intervención

El Hospital Regional del Magdalena Medio fue intervenido para corregir sus problemas financieros. Dos años después, sus deudas son más del doble. Pasó de tener cerca de $9.000 millones en pasivos a acumular alrededor de $20.000 millones.

El año pasado, el Ministerio de Salud destinó cerca de $5.000 millones para apoyar financieramente al hospital. Aun así, los pasivos siguieron creciendo.

“Es un hospital que se recibe para sacarlo de una dificultad financiera y al día de hoy vemos que ha empeorado esta dificultad en cuanto a los números”, dijo Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.

Para 2026, el Hospital Regional del Magdalena Medio tiene un presupuesto cercano a $35.000 millones que, según la Secretaría de Salud de Santander, ya está comprometido.

Eso significa que esos recursos ya tienen obligaciones asociadas. El hospital solicitó una adición presupuestal para cubrir lo que falta del año, pero la Secretaría advierte que no tendría el recaudo necesario para respaldar esos nuevos recursos.

Ahí está la principal preocupación: si no se consigue más financiación, podría verse comprometida la prestación de los servicios de salud.

El hospital atiende pacientes de Barrancabermeja, la provincia de Yariguíes y otras zonas del Magdalena Medio santandereano.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud de Santander envió comunicaciones al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para pedir una revisión urgente de las finanzas del hospital y de lo ocurrido durante los más de dos años de intervención.