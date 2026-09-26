125 mil personas en Santander se beneficiarán con proyecto de agua: MinVivienda

El Ministerio de Vivienda dio viabilidad a un proyecto que busca mejorar el suministro de agua para cerca de 125 mil personas en los municipios de Girón y Lebrija.

La meta es que los sectores beneficiados puedan contar con agua durante las 24 horas del día. Hoy, según explicó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, hay comunidades que en épocas de sequía llegan a recibir el servicio durante apenas cinco horas.

La mayor parte de la plata la pone el Acueducto. El proyecto costará $30 mil millones.

“De ese total, $25 mil millones serán aportados por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y $5 mil millones más por el Ministerio de Vivienda de lo que dado la nación”, expresó Beltrán.

Los diseños deben quedar listos antes de febrero. Beltrán puso un plazo para que el proyecto pase del anuncio a la obra.

Según dijo, los diseños deberán quedar definidos antes de febrero para que los trabajos comiencen entre mediados de febrero y marzo.

“Tienen de aquí hasta febrero para que esos diseños queden establecidos y la obra pueda empezar a mediados de febrero. No podemos seguir dilatando”, dijo el ministro.

El objetivo es ampliar la capacidad del sistema y mejorar la continuidad del servicio en Girón y Lebrija.

En algunos sectores, especialmente durante periodos de sequía, el servicio puede reducirse a unas cinco horas al día. La apuesta es que esas comunidades tengan suministro durante las 24 horas.

El anuncio ocurre en medio de las alertas por la disponibilidad de agua durante el fenómeno de El Niño. MinVivienda ha identificado municipios del país con alto riesgo de reducción de la disponibilidad del recurso y afectaciones a los sistemas de acueducto.