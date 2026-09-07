Solo 18 de los 92 litros: Medellín sigue lejos de la meta de ahorro de agua por El Niño

Medellín

La meta de ahorro de agua establecida para Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, ante las condiciones generadas por el fenómeno de El Niño y la baja disponibilidad del recurso, no se está cumpliendo.

Los registros oficiales de EPM indicaron que el consumo no ha disminuido lo suficiente durante los días de seguimiento, en cambio, el uso de agua aumentó en algunos sectores, manteniendo la presión sobre los sistemas de abastecimiento de la región.

¿Cuánta agua ahorró Medellín?

El reporte más reciente, correspondiente al sábado 5 de septiembre, evidencia que, de los tres sistemas que abastecen de agua al Valle de Aburrá, solo uno registró una reducción en el consumo, aunque muy por debajo del objetivo fijado por EPM.

En el sistema de Piedras Blancas, que abastece las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, los usuarios redujeron el consumo en 18 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros.

En el sistema de La Fe, que abastece las zonas centro y sur de Medellín, así como los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado, no se registró ahorro frente a la meta de 70 litros diarios por vivienda o local.

La situación también se presentó en el sistema de Riogrande, que abastece las zonas occidental y noroccidental de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota. Allí, en lugar de disminuir, el consumo aumentó en un litro diario por vivienda o local frente al valor de referencia.

El incumplimiento de las metas no se limita al sábado. Los registros oficiales indican que durante los tres días anteriores de seguimiento tampoco se alcanzaron los niveles de ahorro establecidos.

¿Volverá el racionamiento?

Ante este panorama, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la ciudadanía y a las empresas para intensificar las medidas de ahorro.

“Estamos lejos de cumplir la meta de ahorro de agua en Medellín”, señaló el mandatario, quien calificó como crítica la situación generada por el fenómeno de El Niño.

El alcalde anunció que, junto con EPM, se están evaluando las medidas que deberán adoptarse ante el comportamiento del consumo y que estas serán anunciadas próximamente.

Mientras tanto, pidió a las familias y empresas reforzar acciones para reducir el gasto de agua, como tomar duchas más cortas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, evitar el lavado de vehículos con manguera y reutilizar el agua siempre que sea posible.

Dependiendo de la evolución de estas variables, podrían adoptarse restricciones o nuevas medidas de racionamiento para garantizar la disponibilidad del recurso y la continuidad del servicio.