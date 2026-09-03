No se cumplió meta en primer día de ahorro de agua: Piedras Blancas podría secarse en 15 días

Medellín

La primera meta del reto de ahorro de agua propuesto por la Alcaldía de Medellín no se cumplió este 2 de septiembre. Por el contrario, durante el primer día se registró un aumento en el consumo de los hogares de las zonas que dependen del sistema de embalses de Piedras Blancas.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que la situación más crítica se concentra en las zonas nororiental y centrooriental de Medellín, donde se planteó como objetivo ahorrar 92 litros de agua diarios por vivienda durante cinco días.

Sin embargo, el reporte del primer día mostró un resultado contrario al esperado: el consumo aumentó en 21 litros por vivienda en estas zonas.

Según el reporte, en Río Grande II, que abastece principalmente la zona norte de Medellín y municipios del norte del área metropolitana, el consumo aumentó en 8 litros por vivienda, pese a que la meta era reducirlo en 70 litros.

En el sistema de La Fe, que abastece especialmente a municipios del sur del Valle de Aburrá y a buena parte de Medellín, sí se registró una disminución, pero fue de apenas 2 litros por vivienda, muy por debajo de la meta establecida.

Podrían regresar los cortes de agua

Ante estos resultados, Gutiérrez advirtió que, si el comportamiento del consumo no cambia en los próximos días, EPM tendría que implementar nuevamente cortes sectorizados de agua, determinados de acuerdo con los niveles de los embalses y las zonas que abastecen, afectando a Medellín pero también a otros municipios del Valle de Aburrá.

“Porque si el primer día no se ahorró, sino que subió, ya la meta del segundo día va a ser mayor. Y si las condiciones climáticas extremas continúan, lo que va a tener que hacer Empresas Públicas de Medellín sí o sí es seguir haciendo los cortes sectorizados de acuerdo al nivel de los embalses por cada una de las zonas que surten la ciudad de Medellín, para no quedarnos sin agua en toda la ciudad”, detalló el mandatario.

La advertencia es especialmente fuerte para el sistema de Piedras Blancas. Según las proyecciones, si no se presentan lluvias en las zonas de influencia, el sistema podría quedar prácticamente seco en menos de 15 días. Sin embargo, la disminución de los caudales ya es evidente en otros sistemas, entre ellos Río Grande II y La Fe, debido a la falta de aportes hídricos.

Desde la administración distrital se enfatizó en que si el consumo de este jueves vuelve a aumentar, la ciudad podría no alcanzar siquiera el domingo sin tener que tomar nuevas medidas.

Mientras persista la falta de lluvias en las zonas que alimentan los embalses, el llamado de las autoridades es uno: reducir el consumo desde los hogares para evitar que la crisis termine afectando el suministro de agua en Medellín.