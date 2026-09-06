Capturan a dos hombres señalados de terrorismo, tras operativo en el Páramo de Letras

Manizales

Dos jóvenes, de 19 y 22 años, fueron capturados por la Policía en el sector de Letras, entre Caldas y Tolima, señalados del presunto delito de terrorismo, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre sujetos que habrían intentado incendiar una cabaña de un establecimiento comercial de la zona.

De acuerdo con la información entregada a las autoridades, los individuos habrían utilizado gasolina en el intento de afectar la estructura y dejado banderas de color rojo en el lugar, situación que generó la reacción inmediata de la Policía y del Ejército.

Durante el desplazamiento hacia el sitio, uniformados de la Subestación de Policía Letras, en coordinación con tropas del Batallón de Infantería N.° 22 Batalla de Ayacucho, encontraron a dos hombres en el kilómetro 5+50 de la vía que comunica el sector El 8 con Murillo, Tolima.

Según el reporte oficial, los uniformados los observaron instalando en un alambrado una bandera roja y negra con simbología alusiva al ELN. Durante el registro, además, les encontraron otra bandera con características similares dentro de un morral. Los capturados fueron identificados como ‘Jhoan’ y ‘Deybi’, ambos naturales de Armenia, Quindío.

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, teniente coronel Edward Mauricio Dávila Sánchez, señaló que los dos jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de terrorismo. Las autoridades investigan, además, si el hecho estaría relacionado con posibles dinámicas de extorsión coordinadas desde centros carcelarios para generar intimidación y presionar a habitantes y comerciantes mediante exigencias económicas ilegales.

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La investigación deberá establecer la responsabilidad de los detenidos y su eventual relación con estas estructuras criminales. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las autoridades destacaron que la información entregada oportunamente por la comunidad permitió activar la reacción policial y reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad en esta zona limítrofe entre Caldas y Tolima.