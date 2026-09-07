“En esta no lo acompaño, presidente”: congresistas rechazan medidas por consumo de energía

El representante a la Cámara por el Atlántico, Estefanel Gutiérrez, rechazó la medida de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establece beneficios para los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual, pero también un cobro adicional para quienes superen ese porcentaje.

Gutiérrez cuestionó que la medida pueda afectar a los usuarios de la región Caribe, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en esta zona del país.

“En esta no lo acompaño, Presidente. Al Caribe no se le puede condenar por estar donde hace más calor. Sufrimos el peor servicio, pagamos las tarifas más altas y ahora quieren castigarnos por consumir la energía que necesitamos para una ola de calor. Toda la vida pagando los platos rotos de una política energética diseñada por cachacos y a espaldas de nuestra región”, dijo Estefanel.

“No es un lujo tener un aire prendido”

En la misma línea, el representante a la Cámara por el Atlántico, Samir Radi, cuestionó las decisiones de la CREG frente al consumo de energía en la Costa Caribe, al señalar que las condiciones climáticas de Barranquilla, el Atlántico y la región son diferentes a las del interior del país.

Radi se refirió a las altas temperaturas que se registran en la ciudad y aseguró que el uso de ventiladores y aires acondicionados no puede ser considerado un lujo debido a las condiciones climáticas de la región.

“En ese orden de ideas, recapaciten, entiendan que por nuestra posición geográfica no es un lujo tener un abanico prendido, no es un lujo tener un aire prendido”, afirmó.

El congresista también hizo referencia a los 53 grados de sensación térmica registrados en Barranquilla y pidió a los integrantes de la CREG tener en cuenta esta realidad al momento de tomar decisiones.

“Y hoy Barranquilla, con 53 grados de sensación térmica, le está diciendo por favor, recapaciten”, señaló.

Radi cuestionó además que algunos de los comisionados de la CREG, según dijo, viven en zonas del interior del país con temperaturas más bajas.

“Muchos de los comisionados de la CREG viven en el interior del país a temperaturas de 10, 12, 15 y 20 grados. No tienen que prender un aire, no tienen que prender un abanico, sacan resoluciones desconectadas de la realidad”, sostuvo.

El representante también destacó el papel de los árboles sembrados en Barranquilla durante los últimos años para reducir la sensación térmica.

“Qué tal que en Barranquilla no se hubieran sembrado tantos árboles como se han sembrado durante los últimos años, que reducen la sensación térmica a algunos grados precisamente a través de ellos”, manifestó.

Radi insistió en que las condiciones climáticas del Caribe son distintas a las del interior del país y pidió a la CREG reconsiderar sus decisiones frente al consumo de energía en la región.