Cerca de 1.302 manipuladoras de alimentos en Antioquia reciben formación en cuidado
La estrategia ha llegado a 32 municipios de las nueve subregiones, liderado por la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia incluye herramientas para fortalecer el autocuidado.
Antioquia
Desde abril de este año, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres ha liderado un espacio para la educación financiera, liderazgo y toma de decisiones de las mujeres manipuladoras de alimentos. El plan de formación presencial y virtual de ocho horas, inició en Girardota, Yarumal, Rionegro, Anzá, Frontino, Yondó y San Vicente de Ferrer y culminará en septiembre en el municipio de Jardín.
La Secretaria de las Mujeres, Carolina Lopera Tobón, aseguró: “Implementamos un plan de formación integral en articulación con las autoridades de género y las direcciones del Programa de Alimentación Escolar de cada municipio, que ha llegado tanto a mujeres de las zonas urbanas como rurales.
La iniciativa está dirigida a mujeres manipuladoras de alimentos vinculadas al Programa de Alimentación Escolar -PAE, quienes desempeñan un papel fundamental en la garantía de la alimentación escolar de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas. Muchas de ellas combinan esta labor con responsabilidades domésticas, por lo que la estrategia reconoce estas realidades y fortalece el autocuidado, autonomía económica y el liderazgo.
El proceso se desarrolla bajo un enfoque de género, derechos y cuidado
El primer proeceso, enfocado en la autonomía física, brinda herramientas para el cuidado de la salud, la realización de pausas activas y la prevención de riesgos laborales. Por su parte, el segundo aborda la autonomía económica, con contenidos de educación financiera, organización de ingresos y gastos, ahorro, definición de metas y acceso oportunidades institucionales como capital semilla.
Más información
El tercer módulo promueve el reconocimiento de las capacidades de las participantes, el fortalecimiento del liderazgo, la comunicación asertiva, la consolidación de redes de apoyo y la construcción de proyectos de vida.
Durante el proceso, las participantes también abordan la prevención de las violencias económicas y patrimoniales. Con esta estrategia, la Gobernación de Antioquia fortalece la autonomía, el bienestar y la independencia económica de las manipuladoras de alimentos, contribuyendo a una mayor participación de las mujeres en las decisiones que impactan sus vidas, sus familias y sus territorios.