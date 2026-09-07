Cerca de 1.302 manipuladoras de alimentos en Antioquia reciben formación en cuidado

Antioquia

Desde abril de este año, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres ha liderado un espacio para la educación financiera, liderazgo y toma de decisiones de las mujeres manipuladoras de alimentos. El plan de formación presencial y virtual de ocho horas, inició en Girardota, Yarumal, Rionegro, Anzá, Frontino, Yondó y San Vicente de Ferrer y culminará en septiembre en el municipio de Jardín.

La Secretaria de las Mujeres, Carolina Lopera Tobón, aseguró: “Implementamos un plan de formación integral en articulación con las autoridades de género y las direcciones del Programa de Alimentación Escolar de cada municipio, que ha llegado tanto a mujeres de las zonas urbanas como rurales.

La iniciativa está dirigida a mujeres manipuladoras de alimentos vinculadas al Programa de Alimentación Escolar -PAE, quienes desempeñan un papel fundamental en la garantía de la alimentación escolar de niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas. Muchas de ellas combinan esta labor con responsabilidades domésticas, por lo que la estrategia reconoce estas realidades y fortalece el autocuidado, autonomía económica y el liderazgo.

El proceso se desarrolla bajo un enfoque de género, derechos y cuidado

El primer proeceso, enfocado en la autonomía física, brinda herramientas para el cuidado de la salud, la realización de pausas activas y la prevención de riesgos laborales. Por su parte, el segundo aborda la autonomía económica, con contenidos de educación financiera, organización de ingresos y gastos, ahorro, definición de metas y acceso oportunidades institucionales como capital semilla.

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El tercer módulo promueve el reconocimiento de las capacidades de las participantes, el fortalecimiento del liderazgo, la comunicación asertiva, la consolidación de redes de apoyo y la construcción de proyectos de vida.

Durante el proceso, las participantes también abordan la prevención de las violencias económicas y patrimoniales. Con esta estrategia, la Gobernación de Antioquia fortalece la autonomía, el bienestar y la independencia económica de las manipuladoras de alimentos, contribuyendo a una mayor participación de las mujeres en las decisiones que impactan sus vidas, sus familias y sus territorios.