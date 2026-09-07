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07 sep 2026 Actualizado 02:25

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Policía Nacional y Congreso articulan acciones para fortalecer la seguridad en el Magdalena

Durante el encuentro, fueron evaluadas las principales necesidades en materia de seguridad y se establecieron tres líneas estratégicas.

Policía Nacional y Congreso articulan acciones para fortalecer la seguridad en el Magdalena/ DEMAG

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Con el propósito de analizar la situación de seguridad del departamento y definir acciones encaminadas a fortalecer la capacidad institucional, la Policía Nacional y el Congreso de la República adelantaron una reunión con la participación del presidente del Senado, Honorio Enríquez Pinedo.

Durante el encuentro, fueron evaluadas las principales necesidades en materia de seguridad y se establecieron tres líneas estratégicas orientadas a mejorar la respuesta de las autoridades y reforzar las acciones de prevención y control en el territorio.

  • Mayor capacidad de respuesta de la Fiscalía, mediante la designación de fiscales, para fortalecer los procesos investigativos.
  • Gestión de recursos para la adquisición de herramientas tecnológicas que fortalezcan las capacidades de las autoridades en el territorio.
  • Fortalecimiento de la presencia del Ejército Nacional en las zonas rurales para contribuir al control territorial.

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Finalmente, la Policía Nacional destacó la importancia de mantener una articulación permanente entre las instituciones, sumando esfuerzos y recursos para responder de manera efectiva a las necesidades de seguridad de los magdalenenses.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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