Policía Nacional y Congreso articulan acciones para fortalecer la seguridad en el Magdalena

Santa Marta

Con el propósito de analizar la situación de seguridad del departamento y definir acciones encaminadas a fortalecer la capacidad institucional, la Policía Nacional y el Congreso de la República adelantaron una reunión con la participación del presidente del Senado, Honorio Enríquez Pinedo.

Durante el encuentro, fueron evaluadas las principales necesidades en materia de seguridad y se establecieron tres líneas estratégicas orientadas a mejorar la respuesta de las autoridades y reforzar las acciones de prevención y control en el territorio.

Mayor capacidad de respuesta de la Fiscalía, mediante la designación de fiscales, para fortalecer los procesos investigativos.

Gestión de recursos para la adquisición de herramientas tecnológicas que fortalezcan las capacidades de las autoridades en el territorio.

Fortalecimiento de la presencia del Ejército Nacional en las zonas rurales para contribuir al control territorial.

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Finalmente, la Policía Nacional destacó la importancia de mantener una articulación permanente entre las instituciones, sumando esfuerzos y recursos para responder de manera efectiva a las necesidades de seguridad de los magdalenenses.