Fuertes lluvias dejan afectaciones en al menos 11 sectores de Santa Marta: alcaldía activó PMU. / Cortesía - Capturas de video

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en Santa Marta dejaron afectaciones preliminares en al menos 11 sectores de la ciudad, de acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Ogricc.

Los primeros informes dan cuenta de situaciones en Pescaíto, Manzanares, Minca, Taganga, Los Alpes A y B, Bonda, Timayuí 1 y 2, Cartagena-Bonda, Bastidas y Parques de Bolívar. En Los Alpes A y B, además, se reportó preliminarmente una vivienda afectada.

Ante las condiciones generadas por las lluvias, la Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado, PMU, para evaluar de manera integral las afectaciones, verificar los daños y coordinar acciones con organismos de socorro y autoridades locales y nacionales.

Según el más reciente reporte del Ideam, las precipitaciones están relacionadas con la interacción de varios sistemas atmosféricos. El tránsito de la onda tropical número 51, junto con la vaguada monzónica y una baja presión en el Darién, está generando condiciones de inestabilidad, mayor humedad y nubosidad, favoreciendo lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las estaciones automáticas del Ideam registraron, de manera preliminar, 36,6 milímetros de lluvia en el Aeropuerto Simón Bolívar y 25,4 milímetros en Minca.

La Alcaldía informó además que se mantiene alerta roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares y en afluentes que desembocan en el mar Caribe. También permanece la alerta por posibles deslizamientos de tierra.

El presidente del senado Honorio Henríquez se pronunció a través de sus redes sociales y solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, atención ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias en Santa Marta.

La Ogricc pidió a la comunidad evitar salir durante las lluvias si no es necesario, conducir con precaución y mantenerse alejada de árboles, transformadores y cableado eléctrico durante las tormentas. También recomendó no arrojar residuos a canales o quebradas y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

El Distrito señaló que continuará monitoreando las condiciones hidrometeorológicas y marítimas y que informará sobre nuevas medidas o afectaciones que puedan presentarse.