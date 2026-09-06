En el Magddalena entregarán equipos biométricos en Santa Bárbara de Pinto

Magdalena

Desde el corregimiento de San Pedro, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció una inversión de $150 millones destinada a la dotación de equipos biomédicos, con el propósito de fortalecer la atención en salud de las comunidades de Santa Bárbara de Pinto.

Los recursos serán destinados a la adquisición de equipos biomédicos que permitirán fortalecer la prestación de los servicios en los corregimientos de San Pedro y Cundinamarca, así como en la cabecera municipal de Santa Bárbara de Pinto.

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La inversión busca contribuir al mejoramiento de la atención y brindar mayores herramientas al personal de salud para responder a las necesidades de los habitantes de estas comunidades