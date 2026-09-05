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05 sep 2026 Actualizado 14:49

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Santa Marta

Capturadas tres personas por su posible vinculación en atraco a fincas de la Zona Bananera

Durante el procedimiento fueron incautados 60 cartuchos calibre 5.56, más de 400 dosis de cocaína y marihuana.

Capturadas tres personas por su posible vinculación en atraco a fincas de la Zona Bananera/ Policía del Magdalena.

Capturadas tres personas por su posible vinculación en atraco a fincas de la Zona Bananera/ Policía del Magdalena.

Capturadas tres personas por su posible vinculación en atraco a fincas de la Zona Bananera/ Policía del Magdalena.
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Magdalena

La policía del Magdalena logró la captura en flagrancia de tres personas en el municipio de la Zona Bananera, quienes serían investigadas por su posible vinculación con hechos de extorsión, disparos y hurtos registrados en fincas del sector que generaron temor en la población.

El hecho fue denunciado a través de redes sociales, por lo que las autoridades desplegaron un operativo que dio como resultado la captura de estos sujetos.

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Durante el procedimiento fueron incautados 60 cartuchos calibre 5.56, más de 400 dosis de cocaína y marihuana además un radio de comunicaciones, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con los capturados.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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