En Guachaca zona rural de Santa Marta familiares despidieron a ‘La Bebecita’

Santa Marta

Rosa Angélica Tarazona, conocida con el alias de ‘La Bebecita’, fue velada en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, donde familiares, amigos y personas cercanas se reunieron para acompañar sus honras fúnebres y darle el último adiós.

Luego de ser entregado por las autoridades, el cuerpo de ‘La Bebecita’ permaneció en el sector de Guachaca, antes de ser trasladado hasta el cementerio de Puerto Nuevo, donde finalmente recibió sepultura.

Es de recordar que, su cuerpo fue trasladado hasta la capital del Atlántico, a las instalaciones de Medicina Legal. Allí se realizaron las necropsias y los procedimientos forenses correspondientes para confirmar su identidad y establecer las causas de su muerte.

Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, tenía una negociación judicial vigente y avalada por un juez de la República. Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo y programó para el próximo 5 de octubre la audiencia en la que se definirán los subrogados penales y se realizará la lectura de la sentencia condenatoria.