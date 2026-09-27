Detonan artefacto en la vía férrea de Fundación, Magdalena: Gobernación activa PMU permanente

Un artefacto detonó la noche de este sábado en la vía férrea de Fundación y dejó daños materiales. Foto: Gobernadora del Magdalena

Un artefacto detonó durante la noche de este sábado en la vía férrea, en jurisdicción del municipio de Fundación, Magdalena, dejando daños materiales, pero sin personas heridas, según el reporte entregado por la Gobernación del Magdalena.

La detonación se registró específicamente en el Punto Kilométrico 87+650 de la vía férrea, donde las autoridades adelantan las primeras verificaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar la procedencia del artefacto.

Ante esta situación, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en articulación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, para hacer seguimiento a la situación y coordinar las acciones de las autoridades.

La mandataria hizo además un llamado a los habitantes de Fundación a mantener la calma y a consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales, mientras avanzan las investigaciones.

“Estamos atentos a la información oficial que entreguen la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Invitamos a la ciudadanía a evitar rumores y compartir únicamente información verificada”, señaló Margarita Guerra.

Como parte de la respuesta institucional, el Hospital San Rafael de Fundación y la ESE Luisa Santiaga Márquez activaron sus protocolos ante cualquier eventualidad que pudiera derivarse de la situación.

Hasta el momento, no existe una atribución oficial sobre los responsables o la procedencia del artefacto. Las autoridades mantienen el seguimiento del caso desde el PMU y se espera que Policía y Ejército entreguen información adicional sobre lo ocurrido.