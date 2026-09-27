Nuevo vendaval vuelve a afectar cultivos de banano en Zona Bananera

Un nuevo episodio de fuertes vientos volvió a afectar los cultivos de banano en Zona Bananera, Magdalena. Según José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de ASBAMA, se trata del sexto evento de este tipo registrado en lo corrido del año.

“Difícil situación en el municipio Zona Bananera, Magdalena. Ayer sufrimos el sexto evento de vientos en lo corrido del año, dejando nuevamente afectaciones en los cultivos”, señaló el dirigente gremial.

Zúñiga advirtió que los daños climáticos se presentan mientras los productores enfrentan además una tasa representativa del mercado a la baja y dificultades de seguridad, factores que, según el gremio, están aumentando la presión sobre las familias dedicadas a esta actividad.

Precisamente, en los últimos días, ASBAMA reportó intimidaciones a trabajadores de algunas fincas y posteriormente denunció disparos, amenazas contra administradores y trabajadores, incendios e incursiones de hombres armados, hechos que en algunos casos obligaron a suspender las labores. El gremio también informó de dificultades para movilizar la fruta hacia Santa Marta, aunque algunos vehículos pudieron continuar sus recorridos con acompañamiento de la Fuerza Pública.

Llamado a compradores internacionales

De cara a Fruit Attraction, la feria internacional que se realizará en Madrid en octubre y en la que se proyectan las negociaciones comerciales para 2027, ASBAMA hizo un llamado a supermercados y compradores internacionales.

“Para garantizar la sostenibilidad del sector, se necesitan precios más justos y de mayor responsabilidad social”, manifestó Zúñiga.

El gremio sostiene que la combinación de los fenómenos climáticos, la caída de la TRM y las dificultades de seguridad está poniendo en riesgo la estabilidad de miles de familias productoras y también la competitividad del banano colombiano en los mercados internacionales.