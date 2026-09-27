Dimar confirma volcamiento de lancha con 20 pasajeros en Playa Blanca, Santa Marta

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó a Caracol Radio el volcamiento de una lancha que transportaba 20 pasajeros hacia Playa Blanca, en Santa Marta. De acuerdo con el capitán de Puerto, Julio Monroy, todos los ocupantes fueron rescatados sin lesiones.

La embarcación inició su recorrido con el zarpe autorizado por la autoridad marítima. Dimar recopila ahora información para establecer las circunstancias que provocaron el siniestro.

“Las personas que iban a bordo fueron rescatadas por las lanchas que iban pasando en el sector. No se reportan novedades con las personas ni heridos y solamente pérdidas de carácter material”, confirmó Monroy.

El capitán de Puerto explicó que, como ocurre ante este tipo de situaciones, se adelanta una investigación jurisdiccional para determinar las causas y establecer las posibles afectaciones derivadas del incidente.

“Siempre que ocurren estos hechos se abre una investigación jurisdiccional por siniestro marítimo, en la cual se determinan las causas y, si hay afectaciones, también temas de cuantías o a cuánto ascienden estos daños y perjuicios”, explicó.

Dimar mantiene controles en embarcaderos

El incidente ocurrió en medio de una jornada con cambios repentinos en las condiciones meteorológicas. Según Dimar, durante la tarde se emitieron advertencias preventivas a los operadores ante el deterioro de las condiciones del mar.

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“Se dieron indicaciones a todos los operadores alrededor de las 2 de la tarde, porque comenzaron a cambiar las condiciones y preventivamente se les hizo una advertencia de posibles condiciones adversas”, señaló Monroy.

La autoridad marítima también mantiene presencia en los principales puntos de embarque turístico de Santa Marta y en sectores del Parque Tayrona, en coordinación con Parques Nacionales.

“En el Rodadero tenemos dos inspectores permanentes en Rodadero Norte y Rodadero Sur, que son los embarcaderos autorizados, y también tenemos presencia dentro del Parque Tayrona durante los fines de semana y algunos días de la semana”, indicó el capitán.

Dimar recomendó a los turistas utilizar únicamente los puntos autorizados, verificar las condiciones de seguridad antes de abordar y mantenerse atentos a las condiciones cambiantes del mar.