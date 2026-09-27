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27 sep 2026 Actualizado 18:14

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FENOCO condena ataque en la vía férrea Aracataca-Fundación y confirma que ya está activa

El ataque con explosivos ocurrió en la noche del sábado en jurisdicción de Aracataca, cerca del puente de Fundación, y no dejó personas heridas.

Vía férrea entre Aracataca y Fundación ya está activa tras ataque con explosivos. Foto: FENOCO

Vía férrea entre Aracataca y Fundación ya está activa tras ataque con explosivos. Foto: FENOCO

Vía férrea entre Aracataca y Fundación ya está activa tras ataque con explosivos. Foto: FENOCO

David Echavez

Santa Marta
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El corredor férreo del Magdalena se encuentra nuevamente activo luego del atentado registrado en la noche del sábado contra la infraestructura, en jurisdicción de Aracataca, en límites con Fundación.

Así lo confirmó este domingo Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), que informó que el ataque afectó la infraestructura férrea, pero no dejó personas heridas.

Le puede interesar: Detonan artefacto en la vía férrea de Fundación, Magdalena: Gobernación activa PMU permanente

A esta hora, el corredor férreo se encuentra activo”, señaló la empresa en un comunicado, en el que además condenó el hecho y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y judicializarlos.

La detonación ocurrió hacia las 7:10 de la noche en el PK 87+650, aproximadamente 150 metros antes de la cabecera norte del puente de Fundación. Tras la inspección de seguridad realizada por las autoridades, Fenoco adelantó los trabajos para recuperar el tramo afectado, que quedaron culminados durante la mañana de este domingo.

La Policía y el Ejército mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estarían detrás de la afectación. Hasta ahora no existe una atribución oficial de responsabilidad.

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