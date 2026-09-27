De la Espriella confirma traslado de presos de ‘Los Pachenca’ fuera del Caribe. Foto: Captura de video INPEC

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que se cumplió la orden de trasladar fuera del Caribe a los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o conocido por las autoridades como ‘Los Pachenca’ que permanecían recluidos en cárceles de la región.

La confirmación fue hecha este domingo, 27 de septiembre, a través de su cuenta de X, luego de que el pasado 25 de septiembre, durante el Consejo de Seguridad realizado en Santa Marta, el mandatario anunciara que los integrantes de estas estructuras que permanecían detenidos en la capital del Magdalena estaban siendo trasladados fuera del departamento.

En su publicación, el mandatario aseguró que la totalidad de los integrantes de estas estructuras que se encontraban en cárceles del Caribe fueron trasladados a centros penitenciarios ubicados en otras regiones del país.

La medida hace parte de las acciones anunciadas por el Gobierno para evitar que personas señaladas de pertenecer a estas organizaciones continúen ejerciendo actividades de mando o coordinando acciones criminales desde los establecimientos penitenciarios.

El pasado 23 de septiembre, el presidente había ordenado al INPEC trasladar a cerca de 76 personas privadas de la libertad, señaladas de tener vínculos con las ACSN, desde cárceles de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico hacia pabellones de máxima seguridad en otras regiones.

En Santa Marta, el mandatario había explicado que la decisión buscaba evitar que los integrantes de estas estructuras permanecieran recluidos en el mismo territorio donde delinquen.

Ahora, en su nueva publicación, De la Espriella sostuvo que el objetivo es separar a los integrantes de estas organizaciones de sus zonas de influencia y evitar que mantengan capacidad de coordinación desde las cárceles