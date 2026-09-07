Padre de familia en el Quindío amenaza con encadenarse por la salud de su hijo

Armenia

Se trata del padre de familia Gustavo Adolfo Cadena Giraldo quien su hijo de 11 años de edad padece de atrofia muscular espinal tipo 1, falla ventilatoria crónica y portador de traqueotomía por lo que requiere contar con oxígeno 24 horas al día.

El padre informó que la Nueva EPS no ha brindado la atención adecuada puesto que actualmente está conectado a unos aparatos que si en dado de caso se presenta una corte de luz puede morirse porque no cuentan con los insumos para darle la continuidad de oxígeno en medio de este tipo de contingencias.

“Mi hijo Samuel es un menor en condición de discapacidad de tan solo 11 años de edad, un paciente ventilado, portador de traqueotomía, gastrostomía, sujeto oxígeno 24 horas al día y dependencia severa. Es un paciente que de acuerdo a su condición y patología, el niño está conectado a unos aparatos que van sujetos a la energía, a la luz”, explicó.

Añadió: “En estos momentos el servicio de atención domiciliaria que requiere mi hijo es un servicio que apenas lo brindaron el día de ayer, pero el servicio no lo están brindando de una manera efectiva ni oportuna, ni digna, ni con calidad”.

Relató que el menor debe contar con un termo madre de oxígeno líquido que es el apropiado para que en caso de eventualidades que se puedan presentar como cortes de luz no interfiera en la respiración y condición de su salud.

“Samuel es un paciente que de acuerdo al manejo que él requiere, él necesita oxígeno, que le garanticen el suministro de oxígeno de manera efectiva, porque si en este momento se llegara a ir o se presenta alguna falla de energía, nosotros no contamos o mi hijo no cuenta con oxígeno para poder lo mantener mientras llega la energía. entonces el niño se me moriría”, sostuvo.

Advirtió que si no se presenta una solución efectiva por parte de la EPS el día de hoy se encadenará en la sede en la ciudad con el fin de llamar la atención y que por fin logre su hijo contar con el adecuado oxígeno que es vital para mantenerlo con vida.

“Si ya de tanto de tanto atropello, de tanta negligencia que hemos recibido, mi hijo que ha recibido por parte de la nueva EPS, yo ya he tomado la decisión, ya del desespero que tengo de que no hay unas garantías en la prestación del servicio de salud domiciliario de mi hijo, entonces de tomar esa acción de encadenarme en las instalaciones de nueva EPS de Armenia”, advirtió.

Resaltó que, a pesar de las múltiples gestiones, comunicaciones para lograr soluciones frente al caso no ha sido posible por lo que es alta la preocupación y el desespero como padre de familia donde ha optado por esta medida extrema.

Caracol Radio consultó a la Nueva EPS sobre el caso, pero no han dado respuesta frente una solución para el paciente.