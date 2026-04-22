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22 abr 2026 Actualizado 22:45

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Armenia

No paran las quejas por la entrega de medicamentos en el Quindío

Un hombre evidenció retrasos para acceder a los medicamentos para tratar su enfermedad cardiaca; la Personería de Armenia realiza acompañamiento a las quejas.

Ciudadano queja medicamento

Ciudadano queja medicamento

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Armenia

Un vendedor ambulante del centro de Armenia de la Nueva EPS denunció que lleva un mes sin recibir el medicamento que es vital para su tratamiento debido a sus problemas del corazón.

Fue claro que es una situación muy difícil porque realiza la gestión para lograr el medicamento, pero hasta de manera descortés le indican que no se encuentra y que debe esperar.

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Afirmó que lo más complejo es que las pastas de mayor costo no las brindan por lo que en una oportunidad tuvo que comprarlas, sin embargo, ahora señala que no tiene los recursos para seguir comprándola por lo que espera soluciones concretas y evitar afectaciones de su salud.

El ciudadano espera que la solución sea efectiva y que no deba angustiarse por conseguir su medicamento lo que impacta directamente en su estado de salud.

Personería de Armenia

Sobre el tema consultamos a la personera de la ciudad, Juliana Victoria Ríos, quien reconoció la problemática que califica estructural y que la solución es del orden nacional.

A pesar de lo anterior, enfatizó en que acompañan a cada uno de los usuarios que exponen su dificultad realizando el requerimiento respectivo a la EPS e IPS que está negando la atención oportuna.

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Asimismo, dio a conocer que cuando existe negativa para lograr esa solución se establece la acción de tutela para generar la intervención correspondiente.

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La personera dijo que continúan realizando visitas a los dispensarios de medicamentos para verificar las condiciones de dignidad y se respete la atención preferencial.

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Vanessa Porras Valderrama

Vanessa Porras Valderrama

Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...

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