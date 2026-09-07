Luto en el fútbol colombiano, murió Jorge Bermúdez, padre del exfutbolista Jorge “patrón” Bermúdez

Jorge Bermudez al lado de su padre Jorge Enrique Bermúdez que en paz en descanseFoto: Cortesía archivo personal

Armenia

Debido a quebrantos de salud, luego de sufrir una caída, falleció en las últimas horas el exfutbolista Jorge Enrique Bermúdez Melo, padre del también exfutbolista Jorge “patrón” Bermúdez.

Jorge Enrique Bermúdez conocido en el mundo del fútbol como el “hacha” Bermúdez jugó parte de su carrera deportiva en el Deportes Quindío, aunque también militó en equipos como Santa Fe y Deportivo Pereira.

La salud del reconocido futbolista se deterioro desde hace una semana cuando su familia informó que había sufrido una caída que le provocó varios problemas de salud, su hija Vanessa Bermúdez en redes sociales escribió “Familia exprofesionales del Quindío; es mi deber como hija comunicarles el accidente tan triste que tuvo mi padre el día de ayer; sufrió una caída y se golpeó muy fuerte la cabeza; el pronóstico es un derrame craneal; estamos a la espera que le hagan todo lo necesario para parar el sangrado; les pido de todo corazón que oren por mi viejo, porque pese a las circunstancias sigue fuerte y estable. Está en exámenes y chequeo permanente”.

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Desde el 2 de septiembre, Jorge Enrique Bermúdez estaba hospitalizado y en las últimas horas sus familiares confirmaron la muerte del recordado exfutbolista.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario a la familia del reconocido exfutbolista que jugó la mayoría de los partidos del fútbol profesional colombiano en el Deportes Quindío.