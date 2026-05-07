La salud, el derecho más vulnerado en Armenia en 2025: personera municipal Juliana Victoria Ríos

Armenia

La salud sigue siendo el derecho más vulnerado en la ciudad de Armenia, según la personería en el último año han tramitado 1600 atenciones entre quejas, reclamos y tutelas, el 50% de las solicitudes contra la Nueva EPS

La personera de Armenia Juliana Victoria Ríos reveló que una vez más la salud fue el derecho más vulnerado en la capital del Quindío en el año 2025, la entrega de medicamentos fue el principal reclamo de los usuarios, así lo dieron a conocer durante la rendición pública de cuentas de la personería.

La personera explicó “resaltar la atención de 10.202 personas en la Personería Municipal de Armenia durante la vigencia 2025, es un número significativo que no nos enorgullece porque eso significa que se sigue presentando mucha amenaza y vulneración de derechos a nuestros ciudadanos, a nuestra población en general.

Más información No paran las quejas por la entrega de medicamentos en el Quindío

Sin embargo, pues está la Personería Municipal siempre atenta a escuchar las problemáticas de todos nuestros habitantes, a buscar una alternativa y una solución jurídica a su problemática.

En el marco de estas atenciones, pues uno de los derechos más vulnerados sigue siendo el derecho fundamental a la salud, hicimos 1162 seguimientos al derecho fundamental a la salud, que son requerimientos directos que le hacemos a la IPS o a la EPS para que le garantice el derecho a la salud a nuestros usuarios.

Queja contra sanidad de Policía

Rodrigo Campo López, presentar una denuncia pública sobre EPS en Sanidad Policía Quindío. La paciente, mi esposa María Eugenia Miguez Londoño, la cual es diagnosticada con obesidad y una tiroides.

Viene siendo manejada por especialidad endocrino. La entidad se niega hace 4 meses a entregarle los medicamentos requeridos vitales. Frente a la falta de medicamento, pues la paciente agrava su condición clínica, manifesto el denunciante.

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En las constantes reclamaciones que he venido realizando que tiene tutela, tiene quejas a procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Supersalud.

Entonces, ellos en la pretensión de tratar de querer aparentar de que han subsanado ante estos organismos la remiten al hospital de zona, por demás por manifestando que el hospital de zona es buen servicio clínico. O sea, allí puntualmente la queja es contra sanidad policía Quindío. No le entregaron a la paciente los documentos completos, se quedó sin la atención médica. A esperar a hasta que nuevamente se produzca los cupos para una nueva cita con el endocrino, relata el denunciante.

Medicamentos salud mental

Gerentes de hospitales del Quindío evidencian la problemática con la entrega de medicamentos para pacientes con enfermedades de salud mental

La problemática por las dificultades en la entrega de medicamentos no para en el departamento y es constante la queja ciudadana respecto al impedimento para acceder a los mismos.

El gerente del hospital mental del municipio de Filandia, Juan Carlos Patiño reconoció que el panorama es preocupante puesto que los medicamentos son fundamentales para la efectividad de los tratamientos. Indicó que en el servicio hospitalario no registran dificultades con los medicamentos, pero sí evidencian que la problemática se concentra con los usuarios de las EPS puntualmente con la Nueva EPS que es la del mayor número de usuarios en el departamento.

Es así como explicó que cuentan con una red del hospital que acompaña a los usuarios para hacerle frente a la situación y evitar el riesgo de que pueda desestabilizarse mentalmente.

Migrantes segunda atención en la personería de Armenia

Juliana Victoria Ríos, personera de Armenia: Realizamos 1667 atenciones a población migrante buscando que puedan permanecer de manera regular en nuestro territorio colombiano y que puedan acceder a todos los derechos, especialmente pues al derecho fundamental a la salud y la educación.

Pues la mayor parte son migrantes venezolanos con ellos el trabajo es que como ya cerró el plazo que ellos tenían para inscribirse en el Estatuto de Protección al Migrante Venezolano y acceder a los derechos que otorgaba ese estatuto, pues algunos están sin regularización aquí en nuestro territorio, lo que buscamos es a través de una solicitud de refugio, otro tipo de solicitud que ellos tengan una permanencia regular en nuestro país, en nuestro territorio que puedan acceder fundamentalmente.