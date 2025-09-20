De 4.000 quejas de salud en el Quindío, 3.000 corresponden a la Nueva EPS: Supersalud

Armenia

En el auditorio del hotel Mocawa Plaza al norte de Armenia se llevó a cabo una jornada de diálogo liderada por la Superintendencia Nacional de Salud ante la compleja situación que vive el departamento en materia de atención a los usuarios. Precisamente la jornada especial de cierre masivo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias inició con un total de 4.250.

La Superintendente delegada para la protección del usuario, Maria Nini Echeverry sostuvo que gracias a la intervención y el trabajo articulado lograron reducir la cifra para tener activos 2.000 casos que son situaciones pendientes para los afiliados de las EPS por lo que esperan continuar con estas estrategias para mitigar la afectación.

“Teníamos más de 4.000 casos abiertos de PQR en esa jornada de cierre masivo, por supuesto la directriz era que nos quedáramos con cero casos abiertos. Es decir, que todos los usuarios que tenían casos abiertos, situaciones, necesidades, cosas pendientes las hubieran resuelto ayer y antier, pero no se logró por algunas razones técnicas, médicas, administrativas y de dinero", destacó.

Añadió: “Cerramos de esos 4000 algo de situaciones de cada uno de esos usuarios, cerraron más de cerca de 2000 casos. Lo que significa que hoy tenemos la tarea más fácil de cerrar esos cerca de 2000 casos abiertos para que en este departamento no queden casos abiertos, no queden situaciones pendientes".

Dio a conocer que establecerán el seguimiento correspondiente sobre todo a la Nueva EPS que es la más grande en el departamento y que en la jornada estuvieron presentes más de 20 funcionarios con el fin de atender las peticiones y reclamos de los usuarios.

“Vamos a hacerle seguimiento diario a ver cómo nos va. Porque es que la EPS más grande que más usuarios tiene en este departamento, es la Nueva EPS", destacó.

Explicó que la EPS Sura en el departamento ha tenido una buena respuesta y solo tiene 23 casos abiertos, Sanitas tiene 2 y SOS que tenía 11 casos ya no tiene temas pendientes con sus afiliados.

“Tengan ustedes la seguridad que por parte de esta delegada vamos a hacer todos nuestros esfuerzos. Vamos a dar toda todos de nosotros para que esos cerca de 2.000 casos de PQR abiertos queden cerrados completamente en muy poco tiempo", manifestó.

Destacó que estas jornadas continuarán desarrollándose en el departamento hasta lograr cerrar los casos pendientes.