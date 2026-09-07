Inicia el plan de reconstrucción de $ 220.000 millones para 11.500 viviendas de Manizales

Manizales

El freno económico del sismo del 10 de agosto recortó $ 40.000 millones en el recaudo tributario de Manizales. Para estabilizar las finanzas y proteger su capacidad de endeudamiento, el alcalde Jorge Eduardo Rojas decidió cancelar la construcción de su megaproyecto vial más costoso que aún no contaba con acta de inicio. Esta maniobra salvó el resto de la obra pública ya contratada en la ciudad.

Con el frente fiscal nivelado, la capital caldense dio paso al Plan de Reconstrucción, respaldado por un primer cupo de $ 220.000 millones aprobado por el Concejo Municipal. La urgencia de los fondos responde a la severidad del impacto: el saldo final arrojó 6 fallecidos, 211 heridos, cerca de 12.000 damnificados y 11.500 casas con averías, entre ellas 1.505 declaradas en pérdida total.

En el área humanitaria, la administración municipal cerró el albergue temporal luego de desembolsar 3.067 subsidios de arrendamiento locales junto a la Cruz Roja. En simultáneo, la UNGRD autorizó la primera partida nacional de $ 1.050.000 para 2.450 hogares. Estos pagos se formalizan actualmente con la Gobernación de Caldas, mientras las comisiones técnicas terminan las últimas 500 visitas de valoración a inmuebles.

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El inventario de bienes públicos dañados pasó a manos de las firmas aseguradoras. Establecimientos educativos como el Liceo Isabel La Católica, la ENAE y la Escuela Libertador sufrieron impactos severos que serán cubiertos por las pólizas. Por su parte, el Cable Aéreo ultima pruebas de carga en su estación hidráulica para reabrir operaciones, mientras el Estadio Palogrande habilitará sus tribunas aislando preventivamente un sector con fisura.

Líneas de acción

Como se recordará, la estrategia de recuperación se divide en siete líneas técnicas administradas por Infimanizales y Camacol. El esquema abarca auxilios de arriendo, demoliciones gratuitas para predios en ruina, entregas en el banco de materiales y giros directos a maestros de obra para reparaciones habitacionales.

Adicionalmente, las familias con destrucción total de su techo recibirán títulos valor para facilitar la compra de vivienda nueva.

Líneas estratégicas de reconstrucción