Viernes 4 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Banco de alimentos de la diócesis de Armenia sigue recibiendo ayudas para los damnificados por el terremoto. Foto: Cortesía Diócesis de Armenia

Armenia

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Después de cinco horas fue rescatado con vida el obrero que fue atrapado por un alud de tierra en una obra de construcción en el municipio de Montenegro, Quindío.

El Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano N/L – USAR COL 17, de la Cruz Roja seccional Quindío se desplazó en la unidad de rescate hacia el lugar de la emergencia que se reportó sobre las 8 de la noche del jueves 3 septiembre.

A la 1:15 a. m. de hoy viernes 4 de septiembre de 2026, el equipo en terreno de la Cruz Roja confirmó el rescate exitoso de un paciente masculino, quien permaneció cinco horas atrapado por un alud de tierra en una obra del municipio.

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La operación de rescate fue coordinada por USAR COL 17, de la Cruz Roja con el apoyo de Bomberos del municipio de Montenegro y unidades de la Defensa Civil. La respuesta articulada entre los organismos de socorro y las instituciones permitió avanzar de manera coordinada para proteger y preservar la vida.

El obrero fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica.

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Hasta hoy viernes 4 de septiembre está habilitado el proceso para el registro de damnificados por el terremoto en el Quindío

En efecto el Registro Único de Damnificados, RUD que es la herramienta oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para censar, identificar y caracterizar a las personas afectadas por el terremoto culmina su proceso el día de hoy por eso lo clave para puedan acceder.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez reconoció que la información es fundamental para fortalecer las acciones de apoyo para los damnificados en cuanto a subsidios de arrendamientos, mejoramientos de vivienda o vivienda nueva por parte del gobierno nacional.

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Enfatizó que continúan avanzando en el apoyo a los 12 municipios del departamento para llevar a cabo el registro que es fundamental para la reconstrucción del departamento tras el sismo.

Informó que el gobernador Juan Miguel Galvis está realizando un recorrido por los diferentes ministerios para la gestión pertinente y también la visita al territorio del presidente Abelardo de la Espriella para concretar las soluciones para el departamento.

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Dio a conocer que el gobierno departamental ha destinado recursos para la reconstrucción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda son más de 2 mil millones donde mil serán para Quimbaya y mil para Montenegro que fueron dos de los más afectados en el departamento.

Resaltó que a corte del miércoles 2 de septiembre ya se registraban 74.200 personas damnificadas y viviendas destruidas son 3.088 que es un número importante de afectación y considera que, aunque no se ponga el foco nacional porque no se registró una cifra alta de muertos respecto a las otras regiones afectadas por el sismo, la problemática existe debido al impacto de afectación estructural.

De otro lado, el funcionario se refirió a las condiciones de seguridad en medio de la contingencia que han estado dentro de la normalidad por el esfuerzo que se ha gestado desde las autoridades.

Enfatizó que en medio de la labor de seguridad que han establecido hay situaciones de delincuentes que desean sacar provecho en medio de la emergencia por el terremoto.

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Sostuvo que una de las situaciones está relacionada con los grafitis con mensajes alusivos a las FARC que aparecieron en la vía La Línea por lo que están en las investigaciones correspondientes y otro de los casos son los panfletos que estaban entregando en Armenia.

Dijo que muchos delincuentes lo que esperan es aprovecharse de la contingencia para extorsionar por eso están con las capacidades operativas para hacerle frente al delito en el departamento.

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Con el propósito de avanzar en acciones concretas para la recuperación del sector turístico y la reactivación económica del departamento, la gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, lideró una mesa de trabajo con la gerente general de FONTUR, María Isabel Ocampo Cuello, representantes del Viceministerio de Turismo y líderes de los principales gremios y actores de la cadena de valor turística.

Durante el encuentro se presentó un diagnóstico de la situación actual del sector y de las afectaciones registradas en la infraestructura turística tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La titular de la cartera departamental, Juana Camila Gómez Zamorano, quien participó en representación del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, destacó que en la reunión surgieron líneas de trabajo en materia de infraestructura turística, promoción y reactivación económica.

Carlos Elizalde, presidente de la junta directiva de Cotelco Quindío, resaltó la importancia de avanzar inicialmente en medidas de alivio de caja relacionadas con nómina, impuestos y beneficios tributarios, y posteriormente fortalecer una estrategia de promoción focalizada que impulse nuevamente la llegada de visitantes.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, directora de Asobares Quindío, señaló que el sector nocturno -especialmente en Quimbaya y Montenegro- ha registrado disminuciones en sus ventas de entre el 50 % y el 70 %, por lo que consideró fundamental que todos los sectores de la cadena turística hagan parte de las acciones de recuperación y promoción.

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Estudiantes y docentes de los programas de Medicina y Enfermería de la Universidad del Quindío han brindado atención en salud a más de 500 personas del albergue temporal del barrio El Cacique, en Quimbaya, uno de los municipios más afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

La intervención hace parte de la respuesta humanitaria en el territorio e incluye valoración médica, seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas, entrega de medicamentos, educación en salud, atención psicosocial y articulación con otras instituciones.

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450 productores de Calarcá resultaron afectados con el terremoto. El reporte de las afectaciones lo ha recibido la Administración Municipal de Calarcá mediante visitas directas a los predios perjudicados; asimismo, se han entregado ayudas en 36 veredas del municipio.

La Alcaldía de Calarcá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ambiental y Comunitario, ha llegado a 36 de las 37 veredas de la localidad con acciones de caracterización y recepción de información correspondiente a los daños generados por el sismo del pasado 10 de agosto.

Sandra Milena Rey Lizarazo, Secretaria de Desarrollo Económico, Ambiental y Comunitario de Calarcá, indicó “Presentan afectaciones en sus viviendas, en su infraestructura productiva y/o en sus cultivos. Este censo nos permitirá solicitar ayudas desde el orden nacional, departamental y municipal”

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Hay polémica en Armenia por la modificación del pico y placa para carros y motos, los gremios no están de acuerdo con la medida y solicitaron se revalúe, el nuevo pico y placa de cuatro dígitos aún no entra en vigencia

El Secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, aclaró que la medida del pico y placa en el norte no entrará en vigencia este lunes 7 de septiembre.

Antes de poner en marcha la medida, la Administración Municipal adelantará mesas de trabajo con los diferentes gremios y sectores relacionados con la movilidad, con el propósito de escuchar sus planteamientos y evaluar alternativas frente a las condiciones actuales del tráfico.

La decisión responde a la intención de construir las medidas de movilidad de manera concertada, teniendo en cuenta las necesidades de quienes diariamente se movilizan por Armenia y de los distintos sectores que podrían verse impactados por la restricción.

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, explicó que el propósito es generar espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones integrales a las dificultades de movilidad que enfrenta la ciudad.

“Informamos a toda la ciudadanía que la medida de pico y placa adicional que se está contemplando, se encuentra en proceso de mejora normativa y no se ha expedido un decreto para esta reglamentación.

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Precisamente desde la Cámara de comercio solicita ajustes a la nueva medida de pico y placa en Armenia

Ante el anuncio de la Administración Municipal de Armenia de ampliar, a partir del lunes 7 de septiembre de 2026, la restricción del pico y placa de dos a cuatro dígitos diarios, establecidos de lunes a viernes, en el cuadrante comprendido entre las calles 2 y 10 Norte, y entre las Avenidas Bolívar y Centenario,

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío considera necesario evaluar integralmente el alcance y las condiciones de aplicación de esta medida

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Médicos en Armenia evidencian su inconformidad por la ampliación del pico y placa en zona norte debido al impedimento de movilidad

Recordemos que, aunque no hay decreto expedido por la alcaldía de la ciudad fue anunciado que por día serán cuatro dígitos, los que venían funcionando y dos adicionales en zona norte debido al cierre total de las obras que se desarrollan en el intercambiador vial.

El Médico Dermatólogo Carlos Horacio González que tiene su consultorio ubicado en la Clínica del Café, indicó que es muy preocupante para el personal de salud debido a lo que considera es un bloqueo por la nueva medida que regiría afectando la movilidad de los pacientes que llegan al sector de las clínicas.

Sostuvo que es muy complejo el panorama entendiendo que está urgencias de la clínica central que es uno de los servicios que más pacientes recibe por lo que considera el impacto es negativo respecto a la nueva medida que se generaría el impedimento para movilizarse de la manera adecuada.

Fue claro que lo más apropiado para que la obra avance es tener turnos de trabajo las 24 horas y que la secretaría de Tránsito evite la innumerable cantidad de carros mal parqueados en la avenida Bolívar y demás calles del norte de la ciudad.

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No hay derecho, en un colegio privado en Armenia, un estudiante resultó intoxicado con una droga sintética, otro estudiante habría diluido tusi en un termo con agua y lo repartió, uno de los estudiantes terminó en urgencias, los padres piden sanciones ejemplares.

El caso se presentó en el colegio San Luis Rey de Armenia, donde los mismos padres enviaron un derecho de petición a la rectoría de la institución educativa donde relatan lo que sus hijos del grado noveno relataron lo que habría ocurrido.

Una de las madres de familia esto le dijo a Caracol Radio Armenia “primero que todo pues quiero darles las gracias por permitirnos este espacio para poder hacer pública la inconformidad y denuncia que tenemos los papás del grado noveno en el colegio San Luis”

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Y relata “la verdad estamos totalmente consternados porque el día lunes uno de los estudiantes ingresó sustancias alucinógenas al colegio y al parecer de manera premeditada pues él cogió la bolsa de tusi y la diluyó en un termo de agua de uno de los alumnos del grado noveno C y lo repartió, hubo otros niños que también consumieron de ese mismo termo, pero pues que tuvimos solamente un niño que sí realmente estuvo muy afectado, tanto que tuvieron que llevarlo a la enfermería del colegio y seguido a eso tuvieron que llevarlo a urgencias donde le hicieron su prueba toxicológica y salió positiva para tusi.

La madre de familia en su denuncia indica además “Los padres del grado noveno C pues nos estuvimos ayer en la mañana en el colegio desde las 7 de la mañana pidiendo hablar con el rector y nos encontramos con gran sorpresa que el padre no quiso hablar con nosotros, no nos quiso atender., citaron a un comité, a un consejo de convivencia urgente y nos dijeron que nos iban a atender después de esta reunión, pero definitivamente el padre no nos atendió.

Estuvimos de 7 de la mañana a 12 del día esperando poder hablar con el padre rector, pero pues no pasó. Nos dijeron simplemente que teníamos que esperar al debido proceso.

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Solicitud de los padres de familia a las directivas del colegio San Luis Rey “Nosotros no desconocemos que el debido proceso obviamente se tiene que llevar a cabo, pero le pedimos al padre (rector) que por lo menos de manera inmediata separara al niño implicado o a los niños implicados del resto de los niños porque pues realmente representan un peligro para todos los niños, no solo noveno C, sino todos los niños que hay en el colegio”

La madre de familia que prefirió hacer la denuncia anónima agrego “nos encontramos con gran sorpresa con que el colegio hasta que reúna como todas las pruebas y todo lo que tiene que hacer, pues no ha tomado eh ninguna medida inmediata con él con el muchacho en cuestión o con los muchachos pues implicados.

Como protesta algunos padres no enviamos los niños a clases en el grado de noveno C decidimos que los niños ayer a manera de protesta no se presentaron a estudiar y efectivamente pues no los enviamos y nos encontramos con que obviamente el colegio tiene que seguir con su proceso académico. Dieron clase algunos profesores, otros no, les pusieron notas de uno por no haber presentado unos trabajos que tenían programados para el día de hoy.

La coordinación lo único que nos dijo es que era que el uno pues era provisional mientras los niños volvían y asistían al colegio.

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La madre indignada relató “al niño que cometió esta esta falta tan grave el colegio lo único que hizo que fue cambiarlo de salón, lo cambiaron de noveno C a noveno B, y el niño de una manera muy fresca porque digamos que él está disfrutando como de sus no sé, de lo que está pasando en este momento, les dijo a los compañeritos de noveno B que no se preocuparan que a ellos no les iba a hacer absolutamente nada.

Entonces, es muy complejo y es muy frustrante sentir que él en este momento siente que tiene el dominio, que el colegio no nos quiere dar una respuesta, no nos quiere dar un apoyo, y pues que nosotros digamos que ya no tenemos como la confianza suficiente para poder decir, “El niño en este momento se encuentra bien cuidado y bien protegido en el colegio.”

La madre fue clara en afirmar “El colegio se ha caracterizado por eso, porque es un muy buen colegio, porque está pendiente de sus alumnos, porque no permite que situaciones de estas se presenten, pero en este momento pues nos sentimos un poquito abandonados porque no tenemos ninguna respuesta y estos estos chicos implicados están asistiendo clase como si nada.

Queremos hacer una denuncia pública no tanto para ir en contra del colegio, sino porque necesitamos apoyo, porque necesitamos una respuesta, porque necesitamos velar por el bienestar y la seguridad de todos nuestros hijos, tengan 10, 11, 12 años, 15, 16, estén a punto de graduarse, porque, así como le pasó esto a un niño de noveno le puede pasar a un niño de cualquier otro grado.

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A través de un comunicado enviado a los padres de familia, el rector del colegio San Luis Rey de Armenia, Fray Antonio José Grisales señaló que a raíz de los hechos de convivencia ocurridos el 31 de agosto, activaron la ruta de atención para la convivencia escolar

En el documento expresa que desde el primer momento el colegio ha tomado el caso con la mayor seriedad, responsabilidad y respetando el debido proceso tanto para los afectados como para los estudiantes implicados teniendo en cuenta que son menores de edad.

Además, el rector indica que debido a que los hechos superan el ámbito escolar han remitido la información a las entidades correspondiente como ICBF; Policía de infancia y adolescencia, Procuraduría, defensoría del pueblo, y secretaria de educación y salud.

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Un hombre fue asesinado a machete en zona rural de Calarcá, las autoridades investigan el caso

El lamentable caso se registró entre la vereda Calabazo Bajo y el corregimiento de Quebradanegra del municipio de Calarcá donde un hombre fue asesinado a machete.

El reporte lo entregó el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez informó que el homicidio se presentó el día miércoles 2 de septiembre donde en este sector rural en medio de un hecho de intolerancia en el que un hombre con un machete le propina varias heridas a otro generando su muerte de manera inmediata.

Dijo que ya tienen identificada a la persona presuntamente responsable del hecho por lo que llevarán a cabo la captura para que responda ante las autoridades competentes. La víctima era señalada de varios delitos entre esos de maltrato animal.

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Todo listo para las elecciones cafeteras en el Quindío, 37 mesas de votación y un puesto móvil. Las votaciones presenciales serán este sábado 5 de septiembre, hay 3641 cafeteros habilitados para votar en el Quindío

En Caracol Radio vamos a hablar de las elecciones cafeteras que ya se llegaron porque serán este fin de semana y por eso tenemos al profesor Yarumo de la Federación Nacional de Cafeteros, a quien muy amablemente le agradecemos este contacto con Caracol porque además hay novedades para esta región especialmente en torno a esas elecciones cafeteras.

Profesor Yarumo: primero que todo gracias por este especial de como siempre, un saludo de solidaridad a todas las familias afectadas por este tremendo. Pero pues como la vida sigue y nosotros nuestra raza es una raza pujante, verraca, guapa y echada para adelante, pues aquí seguimos y precisamente cuando conversamos con las familias caficultoras que son las que toman las decisiones en la Federación de Cafeteros nos dijeron, primero, sigamos con las elecciones cafeteras y segundo, adaptarnos.

¿Y por qué nos toca adaptarnos? porque como les parece que actualmente tenemos más de 18 mil candidatos en todo Colombia para ocupar 3848 que van a ser los elegidos caficultores elegidos a los comités municipales y departamentales de cafeteros.

Los caficultores del departamento de Quindío, los 3641, están habilitados para votar, tenemos, les cuento que en el departamento de Quindío 37 mesas para votar de manera presencial el próximo sábado 5 de septiembre,

Los que de pronto por alguna razón había escuchado aquí que también se van a disponer de algunos temas móviles para que los cafeteros voten.

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En el caso del departamento de Quindío tenemos una mesa móvil, la cual va a estar dependiendo de donde nos estén las solicitudes que han hecho los mismos caficultores. ¿Cómo le parece que va a estar una mesa pues recorriendo ciertos municipios, ciertas veredas? Hay unas mesas que van a estar compartidas con municipios. Mejor dicho, toda la información la encuentran en la página web eleccionescafeteras.com y como siempre con su extensionista.

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A pesar de la coyuntura generada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, la empresa PROYECTA, mantiene en marcha los proyectos de infraestructura que se ejecutan en el departamento. Un ejemplo de ello es la construcción del nuevo hospital de Quimbaya, obra que continúa avanzando y que fue objeto de un comité de seguimiento para evaluar su desarrollo y las actividades actualmente en ejecución.

De acuerdo con el balance entregado durante la jornada, ya fue superado el 100 % de las labores de demolición del antiguo hospital y actualmente el proyecto se encuentra en la fase de movimientos de tierra, con excavaciones para las zapatas y la construcción de un muro de contención. Además, comenzó la instalación del acero destinado a estas estructuras, material que presentó retrasos en su llegada como consecuencia de las dificultades generadas por el sismo.

Durante el comité de seguimiento participaron la interventoría, el contratista de obra y PROYECTA, como ejecutora del proyecto. Aunque la emergencia ocasionó algunos inconvenientes relacionados con el suministro de materiales y la disponibilidad de mano de obra,

El contratista ha mantenido las actividades y la obra no se ha detenido, por lo que desde la empresa industrial y comercial del Estado se entregó un mensaje de tranquilidad a la comunidad de Quimbaya, reiterando que los trabajos continúan encaminados al cumplimiento de los objetivos establecidos para este importante proyecto hospitalario.

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Las autoridades de tránsito advierten sobre la guerra del centavo en el municipio de Calarcá que ha generado peleas entre conductores del transporte público

En las últimas horas se llevó a cabo un debate en la asamblea departamental alrededor de la calidad en la prestación del servicio público de transporte intermunicipal en el departamento del Quindío. La subsecretaria de movilidad de la alcaldía de Calarcá, Angélica Ocampo manifestó que son seis empresas que están prestando el servicio actualmente, de las cuales dos vienen presentando inconvenientes en convivencia lo que impacta en el orden público.

Relató que la complejidad se centra entre los conductores de las dos empresas por lo que se viene abordando en mesas de trabajo de la mano con la secretaría de gobierno entendiendo que son temas de convivencia más que de movilidad.

Considera que en el municipio ya hay una sobre oferta del servicio puesto que muchas personas cuentan con su medio de transporte por lo que no optan por el servicio público y desencadena en guerra de centavo agrediéndose físicamente entre conductores de dos empresas puntuales.

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Con un 87,60% de avance, la reposición de la malla vial en el barrio Laureles avanza hacia su etapa final, con una intervención que contempla la recuperación de 234 metros lineales de vía para mejorar las condiciones de movilidad en este sector de Armenia. La Secretaría de Infraestructura mantiene la supervisión de las labores en diferentes puntos para garantizar el avance hacia la terminación de esta obra.

Durante esta semana fueron culminados los trabajos de vaciado correspondientes a los empalmes ubicados en la zona del Caficultor y en el sector del concesionario Renault, intervenciones que permiten continuar con la conexión de los tramos recuperados y avanzar en la consolidación de la nueva estructura vial.

Actualmente, los equipos de obra concentran sus esfuerzos en el empalme de la calle 22 norte, en el tramo ubicado entre la panadería Soy Café y Oxxo. En este punto ya se realizó la excavación y se avanza con la nivelación del carril izquierdo, mientras se ejecutan trabajos de refuerzo de la recámara de aguas ubicada en el sector.

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Este sábado 5 de septiembre, la Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Agricultura, invita a toda la comunidad del departamento a participar activamente en los Mercados Campesinos que se realizarán en Calarcá, Circasia, Filandia, Quimbaya, Pijao, Salento, Génova y La Tebaida, así como el Magro, en Armenia.

Desde esta dependencia se viene acompañando y fortaleciendo las iniciativas de las asociaciones de Mercados Campesinos a nivel departamental, como una estrategia para acercar a productores y consumidores, dinamizar la economía local y generar mayores oportunidades para las familias rurales.

“Nuestros campesinos del Quindío nos necesitan”, señaló el secretario de Agricultura, Wilson Andrés Ramos Herrera, quien destacó que, especialmente después del sismo del pasado 10 de agosto, “acompañar nuestros mercados campesinos es también una manera de contribuir a la reactivación económica de nuestro departamento”.

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En deportes, El ciclista quindiano Diego Pescador de 21 años de edad con su equipo el Movistar Team participa en el Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, en Italia, donde hoy se correrá la segunda etapa, el ciclista oriundo del municipio de Quimbaya ocupa el puesto 88 de la clasificación general de la competencia ciclista que terminará este domingo en Italia.

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De otro lado, mañana sábado 5 de septiembre en el estadio Centenario de Armenia a puerta cerrada, el Deportes Quindío enfrentará a Real Santander partido válido por la octava fecha del Torneo Dimayor de la B.