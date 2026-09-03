Jueves 3 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Edificio de Bellas Artes de Armenia construido en 1930 y reforzado luego del terremoto de 1999, sufrió afectaciones menores el 10 agosto. Foto: Vanessa Porras

Armenia

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Según el Servicio Geológico Colombiano pasada la medianoche de hoy jueves 3 de agosto se registró temblor de tierra en Colombia que fue reportado como sentido en Armenia y el Quindío.

Reporte oficial: Evento Sísmico - Boletín Actualizado 00:17 hora local es decir 12:17AM de la media noche se presentó sismo de Magnitud 4.3. grados en la escala de Richter Profundidad 43 km, con epicentro en Istmina - Chocó, Colombia

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Los congresistas del Quindío participaron de la comisión bicameral para hacer seguimiento a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Miguel Ángel Grisales Suárez, representante a la Cámara del Pacto Histórico solicitó techo inmediato, temporal y digno, además que se haga vigilancia especial frente al encarecimiento y al incremento injustificado de los arriendos en los departamentos más afectados por el terremoto.

Asimismo, el congresista del Pacto Histórico propuso incluir la red hospitalaria, instituciones educativas, vías y puentes en la recuperación integral de afectaciones, tal cual como se hace con vivienda.

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En ese mismo debate el representante a la cámara Jesús Bedoya de la coalición Centro Democrático Partido conservador afirmó “Hoy necesitamos un estallido solidario: no de confrontación sino de unión para visibilizar lo que pasa en el Quindío tras el terremoto. No son solo daños de mampostería. Son familias sin techo, colegios afectados y comunidades que aún esperan respuestas”

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Por su parte el congresista de Cambio Radical John Edgar Pérez puntualizó “Como Representante de un departamento que sufrió con el terremoto del 10 de agosto, queremos tener la certeza de cuáles son los recursos que tendrá el presupuesto general de la nación 2027 para atender la reconstrucción, con control y seguimiento permanente, vamos a generar un nuevo comienzo para el Quindío”

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El 40% de los ganaderos en el departamento del Quindío resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto, 110 fincas con daños graves y 20 colapsaron

Así lo confirmó Giovanni Galindo Presidente del comité de ganaderos del Quindío que señaló que este sector productivo del departamento también resultó seriamente afectado y explicó “la verdad es que el Quindío tiene alrededor de 2,200 ganaderos y más o menos tenemos una encuesta de que el 40% de los ganaderos sufrieron afectaciones en cuanto a techos, estructuras en sus fincas.

Y agregó “tenemos el reporte oficial de 110 ganaderos que tuvieron afectaciones graves en cuanto a sus viviendas en las fincas, techos, cielorrasos y paredes, tenemos, mucha afectación.

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Pero además el líder gremial ganadores indicó “los días del terremoto hubo muchos que, por cierre de vías, por falta de electricidad, pues perdieron también el producto principal que es la leche.

Sabemos que las fincas en general tienen todavía muchas tejas de barro y que con ese estremezón se movieron muchísimo y unas 20 casas que se cayeron en fincas del departamento totalmente.

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Uno de los atractivos más representativos del municipio de Salento en el Quindío la parroquia de la virgen del Carmen sigue cerrada esto debido a los daños provocados por el terremoto.

El sacerdote Héctor León Arbeláez de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Salento, Quindío subrayo “el templo parroquial tiene algunas fisuras y la casa parroquial perdió el techo, con respecto a las fisuras del templo parroquial, desde el primer día el señor obispo ha estado muy atento a tener cuidado de preservar, no solamente la integridad del sacerdote, sino y sobre todo la integridad de los fieles que visitan el lugar.

Como es un templo de mucha afluencia porque hay mucho turismo, entonces pues lo tenemos cerrado debido a eso, hasta que no hagamos un estudio muy serio, muy detallado de cómo vamos a hacer las reparaciones necesarias.

Y añadió el cura “no hay unas fracturas muy muy serias, muy fuertes, pero sí que hay algunas pequeñas fisuras que hay que mirar cómo se reparan, porque la caída de un trocito de una cornisa o de un pedazo de un revoque puede causar bastantes daños a una persona, entonces, debido a eso lo tenemos cerrado, la casa parroquial está inhabitable porque el techo colapsó y estamos en eso.

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¿Dónde están brindando por este momento todas las misas las eucaristías? Las misas las celebramos del martes al sábado en alrededor del parque, donde hacemos una misa muy familiar allí con personas que se van acercando. Los domingos, por organización y porque ya hay mucha visita, hay mucho flujo de turismo, entonces lo estamos haciendo en el colegio Liceo Quindío. Allá nos facilitaron el auditorio para realizar los servicios dominicales que hacemos cinco servicios en el en el día domingo.

Recordémoslo los horarios de las eucaristías del día domingo. El día domingo celebramos a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, 4 de la tarde y 6 de la tarde.

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La autoridad ambiental en el Quindío realiza acompañamiento técnico a los municipios afectados tras el terremoto

Y es que precisamente las afectaciones están relacionadas con deslizamientos, movimientos en masa y afectaciones a las fuentes hídricas.

El técnico operativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Mario Andrés García indicó que desde el momento de la emergencia del pasado 10 de agosto han realizado acompañamiento tanto de las solicitudes de las alcaldías y la comunidad frente a afectaciones en sectores urbanos y rurales del departamento.

Sostuvo que tras la situación han realizado visitas en sectores de los municipios de Quimbaya, Calarcá y La Tebaida donde se han identificado las novedades.

Frente al último municipio dijo que en la vereda La Popa se registró la evaluación de un deslizamiento de grandes proporciones afectando un predio rural que impactó una de las fuentes hídricas de la zona.

Además, dijo que con la visita también establecieron la identificación de posibles aspectos ambientales relacionados con la situación para aportar elementos técnicos con el fin de definir la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes.

Añadió que continuarán brindando acompañamiento técnico para definir las acciones de respuesta y la reducción del riesgo debido a la contingencia.

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Con la entrega de 45 carpas más que se suman a las 81 que habían sido distribuidas la semana pasada, la gobernación del Quindío continúa con la provisión de recursos que permitan garantizar la continuidad del servicio en las Instituciones Educativas del departamento.

El total de las 126 carpas –con origen en la cooperación internacional que ha arribado al territorio para contener la emergencia generada por el terremoto- ha sido ubicado de la siguiente manera, de acuerdo a las necesidades presentes en cada comunidad educativa:

81 en la IE San Bernardo – Barcelona (Calarcá), 4 en la IE Henry Marín Granada – Circasia, 4 en la IE Boquía – Salento, 8 en la IE El Laurel – Quimbaya, 4 en la IE Ramón Messa – Quimbaya, 21 en la IE San Vicente de Paul – Génova y 4 en la IE Rïoverde – Buenavista

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La Secretaría de Infraestructura ha recogido más de 1.300 metros cúbicos de escombros en Armenia, como parte de las labores que adelanta para atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los equipos operativos mantienen recorridos por los diferentes sectores de las 10 comunas del municipio, retirando los residuos generados por los daños estructurales y contribuyendo a recuperar progresivamente los espacios afectados. Los materiales son transportados y llevados a sitios autorizados para su disposición final, garantizando un manejo adecuado y organizado durante el proceso.

Desde la Secretaría de Infraestructura hace un llamado a la comunidad para facilitar el trabajo de los equipos, especialmente en sectores donde las calles son angostas o existen escaleras que dificultan el ingreso de maquinaria y volquetas. En estos casos, se recomienda disponer los escombros en estopas y ubicarlos sobre la vía principal más cercana, donde puedan ser recogidos con mayor facilidad.

Desde la Alcaldía se le recuerda a la comunidad que esta recolección está destinada exclusivamente a los escombros generados como consecuencia del terremoto.

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Ante un grupo de representantes de docentes, coordinadores y padres de familia vinculados a la IE Policarpa Salavarrieta, de Quimbaya, la secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia, lideró una jornada de diálogo en la sede Antonia Santos, para aclarar dudas respecto a la continuidad del servicio educativo en la post emergencia.

“Queremos darle la tranquilidad a los padres de familia, que de pronto no han logrado interpretar con facilidad que la flexibilidad es una herramienta tan válida para el aprendizaje de sus niñas, niños, jóvenes y adolescentes, como lo es la presencialidad.

En este momento tenemos infraestructuras colapsadas, otras con restricciones importantes, y nuestra prioridad desde el primer día, ha sido la seguridad, siempre establecida bajo un rigor técnico”, indicó la titular de la cartera.

Acompañada de la arquitecta encargada de coordinar las inspecciones técnicas que se han hecho a la infraestructura de las sedes, y del equipo de la dirección de Calidad Educativa, la actividad conjuró dudas e incertidumbres sobre la efectividad de un modelo flexible que se aleja de las prácticas tradicionales de enseñanza, pero que cuenta con el aval del Ministerio de Educación y resultados positivos en los momentos en los que se ha aplicado de manera correcta.

No obstante, la funcionaria subrayó un componente esencial para obtener buenos resultados al respecto: la participación activa de padres de familia en el acompañamiento que se haga en casa.

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Más de 200 ayudas humanitarias fueron entregadas a los artistas de Armenia que resultaron afectados por el terremoto

Uno de los sectores que resultó golpeado por el fuerte sismo fue el cultural debido al impacto directo en las viviendas de los artistas y la complejidad para el desarrollo de sus actividades en el marco de la emergencia.

La directora de la Corporación de Cultura y Turismo de la ciudad, Corpocultura Erika Falla manifestó que han establecido tres ayudas al sector en medio de la actual contingencia.

Resaltó que la primera fue la relacionada con el diagnóstico estructural de las salas concertadas y salas emergentes. Dijo que después realizaron un diagnóstico por intermedio del formulario de la página donde algunas necesidades eran ayudas estructurales, humanitarias y económicas.

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Hoy jueves 3 de septiembre, y luego de cumplir una intensa agenda en regiones del país gestionando procesos y proyectos en pro de los damnificados por el terremoto en el Quindío, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya se desplaza a Mompox, en el departamento de Bolívar, para tomar parte en la Cumbre de Gobernadores que se cumplirá bajo el lema “Por entidades al servicio de las regiones”.

Este encuentro, que es programado por la Federación Nacional de Departamentos - FND (entidad que integra a las regiones con el ente central, el sector privado y otros organismos), será un espacio de diálogo estratégico entre mandatarios regionales y Gobierno nacional, orientado a construir consensos y avanzar en una agenda territorial común frente a los principales desafíos institucionales de los departamentos.

En este escenario, el mandatario el departamental continuará estableciendo contactos con diversas instancias gubernamentales y de otra naturaleza, para buscar apoyos y acompañamientos a los diferentes procesos y proyectos que tienen que ver con la reconstrucción que ahora sigue para el departamento del Quindío, en el marco de la reconstrucción proyectada por las afectaciones del sismo el pasado 10 de agosto.

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En otras noticias, a través de un comunicado El Comité Intergremial del Quindío manifiesta su preocupación frente a la ampliación de la medida de pico y placa anunciada para el sector norte de Armenia.

En el documento expresan “Entendemos las dificultades de movilidad que actualmente enfrenta la ciudad como consecuencia de las obras viales y reconocemos la necesidad de adoptar medidas que permitan mejorar la circulación. Sin embargo, consideramos que ampliar la restricción a cuatro dígitos diarios, durante doce horas continuas, resulta una medida excesiva frente al momento económico que atraviesa Armenia.

Desde el comité Intergremial puntualiza “Después del sismo del pasado 10 de agosto, nuestra prioridad como ciudad debe ser facilitar la recuperación de la actividad productiva, proteger el empleo y generar condiciones para que los ciudadanos regresen al comercio, los restaurantes, los servicios y los establecimientos que hoy necesitan recuperar su dinámica económica.

Las restricciones adicionales a la movilidad pueden producir justamente el efecto contrario: dificultar el acceso de consumidores y trabajadores, reducir el tráfico hacia los establecimientos comerciales y hacer más lento un proceso de reactivación que ya enfrenta enormes dificultades.

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Desde el Comité Intergremial del Quindío hacemos un llamado respetuoso a la Alcaldía de Armenia para que el sector productivo sea tenido en cuenta en la toma de decisiones que puedan generar impactos sobre la actividad económica de la ciudad.

De igual manera, solicitamos revisar la medida adoptada y evaluar, de manera conjunta, otras alternativas para el manejo de la movilidad que permitan atender las dificultades actuales de circulación,

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Intercambiador vial alcanza el 40 % de avance general de obra y completa el 94 % en la construcción de pilotes

El intercambiador vial alcanza un 40 % de avance general, consolidando nuevos resultados en la ejecución de este proyecto estratégico para la movilidad de Armenia. Una de las principales acciones es la construcción de 154, de los 163 pilotes previstos, lo que representa un 94 % de avance en este componente.

“Estamos terminando de fundir los pilotes en el sector de bomberos y ya con esto alcanzamos más del 90% de avance en el pilotaje. Los pilotes que hacen falta están en el sector de Nisa que serán finalizados este jueves y viernes. La meta a corto plazo es la fundida del puente norte. En el mes de octubre empezarán las excavaciones”, dijo Jair López, director de obra.

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La EDUA de Armenia instaurará tutela contra el fallo del Consejo de Estado sobre la estación. Así lo confirmó la gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, EDUA, Marta Inés Martínez

Luego del fallo del consejo de estado que ordena al Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, EDUA reintegrar 12.240 millones de pesos a la alcaldía por los incumplimientos del contrato para la construcción del complejo cultural y turístico de la estación, la gerente de la EDUA se refirió a lo que implica esta decisión y las acciones a tomar.

Marta Inés Martínez, gerente de la EDUA inicialmente manifestó “salió un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado donde condena a la EDUA la devolución de más de 12,000,000 de pesos al municipio de Armenia como consecuencia de la no ejecución de las obras de la fase 1 del proyecto Estación del Ferrocarril.

Y agregó “en virtud de ello, pues este fue un fallo de segunda instancia en primera instancia el Tribunal Administrativo del Quindío nos había perdonado al pago de más de 900,000,000 de pesos. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la suma era la totalidad del valor del contrato más todas las indexaciones y demás perjuicios que se suscitaron con ocasión de esto.

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Acción de tutela contra el fallo. La gerente de la EDUA fue clara en manifestar “En virtud de ello, estamos en el proceso de instaurar una acción de tutela contra el fallo del Consejo de Estado ya que consideramos jurídicamente que no tuvo en cuenta algunas valoraciones que sí tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo del Quindío y por las cuales pues se viene un pronunciamiento tan extremadamente grande en contra de la empresa.

La EDUA no tiene capacidad económica para responder por un fallo de esta cuantía y por eso estamos haciendo todas las acciones que sean pertinentes para que la vida jurídica de la EDUA continúe y podamos prestar el servicio a todos los quindianos. Sin embargo, pues también tenemos unas labores legales que debemos realizar y compromisos de parte de la Junta de Socios.

Recordó que la EDUA es una empresa de propiedad del municipio de Armenia y de las Empresas Públicas de Armenia. Entonces, pues hay que hacer todas las acciones conducentes a que no se cometan perjuicios en contra de ninguna de las entidades.

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En Armenia aplazan fecha para la jornada del día sin carro y sin moto que estaba prevista para septiembre

Y es que la jornada estaba prevista para el miércoles 23 de septiembre dando cumplimiento al segundo semestre del año, sin embargo, por la actual contingencia fue aplazada.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño manifestó que en efecto la jornada estaba proyectada a desarrollarse en este mes, pero en reunión con sectores directamente relacionados acordaron suspender la jornada y están a la espera de expedir el acto administrativo estableciendo la modificación correspondiente.

Enfatizó que se han generado unas propuestas en cuanto a la nueva fecha para desarrollar el día sin Carro y sin moto como es a finales del mes de octubre, pero no está confirmado porque dijo están en las evaluaciones respectivas.

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Asimismo, el secretario de tránsito se pronunció sobre el cambio del pico y placa en la que se ampliará a dos dígitos para la zona norte entendiendo la congestión vehicular que se registra por el cierre total en la obra del intercambiador vial del sector del coliseo del café de la ciudad.

Aclaró que aún no se ha expedido el decreto donde queda establecida la modificación y están en el proceso de socialización donde están recibiendo las sugerencias para finalmente expedir el acto administrativo correspondiente.

Enfatizó que la pretensión de la administración municipal es aumentar dos dígitos en la avenida Centenario entre la glorieta de la calle 2 (Comando de la Policía) y la calle 13 norte (ingreso al barrio La Castellana), y en la avenida Bolívar desde la calle 2 (Universidad Von Humboldt) y la calle 10 norte (Hotel Mocawa).

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De otro lado, el funcionario dio a conocer que en la noche del martes 1 de septiembre se registró un accidente de Tránsito a la altura del colegio Gimnasio Contemporáneo en la Avenida Centenario al norte de Armenia.

Afirmó que allí un motociclista falleció William Alberto Mejía tras perder el control y chocar contra el separador por lo que las autoridades competentes avanzan en las respectivas investigaciones.

Envío un llamado a los conductores para que sean prudentes y respeten las normas de tránsito con el fin de evitar hechos lamentables puesto que reconoció que a nivel país incrementan los fallecidos en accidentes.

Lamentó que los motociclistas continúan siendo los actores viales que más resultan involucrados en siniestros viales por eso el llamado especial es para ellos con el objetivo de manejar de una manera preventiva.

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Finalmente, el secretario de tránsito en diálogo con Caracol Radio indicó que la oficina municipal para la gestión del riesgo, OMGERD, cuenta con una ruta para las edificaciones que están en peligro o que están realizando las intervenciones correspondientes tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Explicó que uno de los pasos en dicha ruta es solicitar la viabilidad en la secretaría de tránsito para determinar las acciones a establecer ya sea un cierre total o parcial de una vía para salvaguardar a transeúntes y conductores mientras se lleva a cabo la intervención.

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Un fallo del Consejo de Estado ordena mejorar el sistema de acueducto del municipio de Circasia, proteger las fuentes hídricas que abastecen este municipio del Quindío y garantizar agua de calidad

La decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón responde a una Acción Popular

Entre las actuaciones ordenadas están la optimización de la estación de bombeo Las Águilas; optimización de bocatomas, captación, pretratamiento, aducción, PTAP, redes y viaductos; construcción del tanque de almacenamiento; mantenimiento de los demás tanques; búsqueda de captación y transporte por gravedad; y adquisición o reparación de plantas eléctricas de respaldo.

La sentencia además exige protección de los predios aguas arriba de las bocatomas; caracterización de los sectores donde más fallan las redes; sistemas de medición de caudales; actualización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua; y estudio de la viabilidad de aumentar el caudal proveniente del río Quindío, especialmente durante los períodos de estiaje.

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El Consejo de Estado modificó el numeral cuarto para exhortar al ministerio de vivienda, ciudad y territorio a que no se limite a prestar asistencia técnica y priorizar los estudios de viabilidad, sino que también brinde la asistencia financiera necesaria para el cierre presupuestal de todas las obras.

La ejecución y vigilancia del fallo involucra, según las distintas órdenes y la composición del Comité de Verificación, al Municipio de Circasia; Empresas Públicas del Quindío – EPQ, Gobernación del Quindío; Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Empresas Públicas de Armenia EPA; Defensoría del Pueblo Regional Quindío; Procuraduría Judicial; actores populares y la veeduría coadyuvante.

Y existe un instrumento fundamental para impedir que el fallo termine archivado: el Comité de Verificación, presidido por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Quindío.

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En ceremonia militar presidida por el señor mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército Nacional, se realizó la entrega y recepción del mando de la Quinta División del Ejército Nacional, acto en el que el señor brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbé entregó el comando al señor Brigadier General Juan Odúber Rendón Pérez.

Durante su gestión al frente de la Quinta División, el brigadier general Marmolejo Cumbé lideró el desarrollo de operaciones militares encaminadas a fortalecer la seguridad, proteger a las comunidades y afectar las capacidades de los grupos armados organizados y demás estructuras criminales que delinquen en la jurisdicción.

Entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2026, las tropas de la Quinta División alcanzaron importantes resultados operacionales, entre ellos 1789 capturas, 55 menores recuperados, 273 armas y 15.209 municiones incautadas, así como 547 artefactos explosivos y 71 minas antipersonal neutralizados.

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El Brigadier General Andrés Fernando Serna Bustamante asumió como nuevo Comandante de la Región de Policía No. 3, con jurisdicción sobre Caldas, Risaralda y Quindío, y anunció una estrategia basada en la cercanía con la ciudadanía, la efectividad operacional y la articulación con las autoridades.

Su llegada al mando se produce en un momento especialmente sensible para el Eje Cafetero, marcado por las consecuencias del terremoto que afectó a la región. Frente a esta situación, el Brigadier General Serna Bustamante expresó su solidaridad con las familias damnificadas y reiteró que la Policía Nacional continuará acompañando las labores de atención, recuperación y reconstrucción.

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La Policía Nacional continúa desarrollando actividades de control, vigilancia y prevención dirigidas a diferentes sectores de la ciudad, con especial atención a zonas donde se han reportado hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

En atención a un caso que se presentó en la noche de ayer, 01 de septiembre de 2026, en un establecimiento comercial del barrio Los Álamos de Armenia, donde se entregó un volante con un mensaje intimidatorio por parte de un supuesto grupo delincuencial, en el que hacen referencia al inconformismo con habitantes de calle y consumidores de estupefacientes, y con el cual buscan generar zozobra e intimidación, teniendo en cuenta la recurrencia de habitantes de calle en la zona incidiendo en la percepción de seguridad,

se han ejecutado diferentes acciones principalmente en el sector norte, el centro y barrios aledaños, con el propósito de prevenir la comisión de conductas delictivas, fortalecer la presencia institucional y atender los requerimientos de la comunidad.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades y reportes ciudadanos, varias personas conocidas con los alias de “Julián”, “Yanqui”, “Oliver”, “Gustavo”, “R”, “Indio”, “Chinche”, “Chamaco”, “Barbas”, “Manchado”, “Cachorra”, “Payaso”, “Veneco”, “Guasón”, “Jhoan”, “Máquina” y “Franci”, han sido señaladas por presunta participación en hechos relacionados con hurto en diferentes modalidades, lesiones personales, engaño e intimidación. Estas situaciones son materia de verificación e Investigación.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando de manera oportuna cualquier hecho que pueda afectar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia. La información suministrada por la comunidad resulta fundamental para orientar las labores de prevención, control e investigación que permiten avanzar en la identificación de responsables y en el esclarecimiento de los casos

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En la tarde de ayer miércoles 2 de septiembre se registró el volcamiento de una camioneta roja en el barrio Porvenir, carrera 26 con calle 31, más abajo del colegio Uruguay, al sur de Armenia donde el conductor al parecer pierde el control y termina volcado y estrellado contra la parte frontal de la reja de una vivienda.

Aunque el siniestro vial provocó pánico y susto entre la comunidad por lo aparatoso del accidente solo hubo daños materiales y no se presentaron personas heridas según el reporte preliminar.

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EPA, Armenia informa a los usuarios del sector hidráulico 27 que hoy jueves 3 de septiembre se realizará una suspensión preventiva del servicio de acueducto, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., periodo durante el cual se adelantarán labores de reposición de un macromedidor de seis pulgadas que abastece esta zona.

La suspensión afectará a los suscriptores de los sectores C.R. Sueños de Vida, Condominio San Antonio, Edificio Torres de Altamira, Lagos de Iraka Casas de Campo, veredas Aguacatal, El Caimo, El Edén, El Rhin, Maravelez, Murillo, Padilla, Primavera y Santa Ana, vía al Edén, vía El Caimo, vía La Tebaida, sector Centro Recreacional Comfenalco, sector Planta de Beneficio Don Pollo y Aeropuerto Internacional El Edén

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Atendiendo una solicitud de información presentada por la Corporación Regional Autónoma del Quindío – CRQ, frente a la presunta presencia de dos primates en las instalaciones de la sede Potosí de la Institución Educativa Baudilio Montoya, en Calarcá, la secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia se pronunció, aclarando la responsabilidad que el departamento, como Entidad Territorial Certificada en Educación, tendría en el caso.

“Lo que tenemos en conocimiento, de manera muy informal, sobre el tema, es la presencia dos micos en este establecimiento; entendemos que parece que llegaron donde el casero. Es de aclarar que, como Secretaría, somos los responsables de la prestación del servicio educativo como tal, pero tanto la infraestructura como las condiciones bajo las cuales labore el casero, y cómo resida al interior de esta, son del resorte del municipio”, indicó.

La funcionaria añadió, partiendo de la base del cuidado y la protección a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que son atendidos en la Institución Educativa, que “esperamos que la rectoría haya dejado en conocimiento de la administración municipal este caso, para que sea el municipio el que active los protocolos necesarios, bajo el entendido lógico de que los animales silvestres no son de permanencia doméstica, lo que puede desencadenar eventualidades originadas por su misma naturaleza. De la misma manera, el rector será requerido para que informe oficialmente la situación”, reiteró.

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En deportes, El Hapkido quindiano subió al podio en el Campeonato Nacional Federado, disputado del 28 al 30 de agosto en Bogotá, donde Giovani Candelo Cabezas conquistó la medalla de plata en la categoría de más de 80 kilogramos.

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De otro lado, el Deportes Quindío fue eliminado de la Copa Colombia en el estadio Centenario de Armenia luego de empatar 1 a 1 con Llaneros, pero perder en la definición desde el punto penal 4 a 3, ahora el Deportes Quindío no tiene excusa para enfrentar el Torneo Dimayor y buscar una vez más el tan anhelado ascenso a la primera división del fútbol colombiano la liga Dimayor.