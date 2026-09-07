Lo que sigue en la feria de Bucaramanga 2026. Esta es la programación de los próximos días

Bucaramanga

Los organizadores de la feria de Bucaramanga anuncian la realización de cuatro conciertos a partir de este jueves 10 de septiembre y a lo largo del segundo fin de semana de los festejos, pero ahora las presentaciones se efectuarán ya no en el Estadio Departamental Américo Montanini sino en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

La feria que inició el jueves 3 de septiembre tendrá lugar hasta el domingo 13 de septiembre de 2026, en los que destaca los siguientes eventos:

Programación Feria Bonita de Bucaramanga 2026

8 y 9 de septiembre (primera función: 03:00 P.M. - segunda función: 06:00 P.M.): Antonia en Santander y Sus Provincias en el Teatro Santander con entrada gratuita con boletería.

Antonia en Santander y Sus Provincias en el Teatro Santander con entrada gratuita con boletería. Del 8 al 10 de septiembre (06:00 P.M - 08:30 P.M.): Hecho a Mano en la Bonita en el Centro de Convenciones Neomundo con entrada libre.

Hecho a Mano en la Bonita en el Centro de Convenciones Neomundo con entrada libre. Del 10 al 14 de septiembre (11:00 A.M.): 16° Sabores de Bucaramanga junto al Parque García Rovira con entrada libre.

16° Sabores de Bucaramanga junto al Parque García Rovira con entrada libre. 10 de septiembre (11:00 A.M. apertura de puertas): Bucararock - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería, los artistas invitados son: Nepentes, The Mills, Don Tetto, Allison.

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11 de septiembre (11:00 A.M. apertura de puertas): Tropifest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería. Los artistas que se presentarán son: Shangua, Katamarán, Sanalejo, Sin ánimo de Lucro, Jerau, Dragón y Caballero, Mauricio y Palodeagua.

Tropifest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería. Los artistas que se presentarán son: Shangua, Katamarán, Sanalejo, Sin ánimo de Lucro, Jerau, Dragón y Caballero, Mauricio y Palodeagua. Del 11 al 13 de septiembre (11:00 A.M - 03:00 A.M): Polafest en el Óvalo Estadio Américo Montanini con entrada libre .

Polafest en el Óvalo Estadio Américo Montanini con entrada libre 12 de septiembre (06:00 A.M - 10:00 P.M): 6° Festival del Criollo en Centroabastos con entrada libre.

6° Festival del Criollo en Centroabastos con entrada libre. 12 de septiembre (11:00 A.M apertura de puertas a las 02:00 P.M): Reggaetonfest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería, los artistas que se se presentarán son: Golpe a Golpe, Dálmata, Aldo Ranks, Alexis y Fido, Reykon, Khriz y Angel.

Reggaetonfest - Bucarafest en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre con boletería, los artistas que se se presentarán son: Golpe a Golpe, Dálmata, Aldo Ranks, Alexis y Fido, Reykon, Khriz y Angel. 13 de septiembre (10:00 A.M - 06:00 P.M): Desfile de los Pico de Oro en el Carrera 27 con entrada libre.

Desfile de los Pico de Oro en el Carrera 27 con entrada libre. 13 de septiembre (02:00 P.M - 04:00 P.M): Torbellinódromo en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento con entrada libre.

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Eventos posteriores

Los eventos posteriores a la feria estarán en desarrollo hasta el 8 de octubre con eventos como: