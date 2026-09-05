Migración Colombia expulsó a seis ciudadanos extranjeros por afectar la convivencia en Santander

Bucaramanga

En medio de diferentes operativos de control y verificación migratoria adelantados en Santander, Migración Colombia efectuó la expulsión de seis ciudadanos extranjeros que registraban actuaciones reiteradas contrarias a la convivencia, y en algunos casos incumplían medidas administrativas que ya les habían sido impuestas.

Los procedimientos se desarrollaron tanto en el área metropolitana de Bucaramanga, como en el municipio de San Gil. En el centro de la capital santandereana las autoridades identificaron a tres ciudadanos extranjeros que tenían antecedentes relacionados con comportamientos contrarios a la convivencia y además, registraban medidas de expulsión vigentes. Tras realizar la respectivas verificaciones Migración Colombia procedió a hacer efectivo su salida del territorio nacional.

Una situación similar se presentó en el municipio de San Gil, en donde, durante jornadas de inspección, control y vigilancia fueron identificados otros tres ciudadanos extranjeros que presentaban afectaciones reiteradas a la convivencia e incumplimientos de medidas administrativas.

El director general de Migración Colombia, el coronel (r) José Luis Castañeda explicó que la entidad realiza primero la identificación y verificación de los ciudadanos extranjeros que registran delitos, antecedentes o actuaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia. Cuando las condiciones lo ameritan se ejerce la autoridad migratoria para hacer efectiva su salida del país, de acuerdo con las normas vigentes.

Migración Colombia señaló que estos operativos se realizan de manera articulada con las autoridades territoriales y también la Policía con el objetivo de fortalecer los controles migratorios y contribuir a la seguridad y convivencia en Santander y en todo el territorio nacional.