Abogado bumangués escribió “La vejez de los libros”, recopilación de 27 cuentos urbanos

Bucaramanga

“Chivo y orégano” es el relato de la caminata de cuatro amigos por el cañón del Chicamocha con destino a Cepitá, Santander un domingo en la mañana. Miguel Olmos Sánchez cuenta en primera persona esa historia en apenas tres páginas. En el libro que escribió y que editó “El Silencio” hay otros 26 cuentos.

El abogado de 46 años presentó “La vejez de los sueños” en la reciente feria del libro de Bucaramanga, Ulibro. El editor de la obra, que hace el prólogo define a Miguel Olmos como “un minotauro contemporáneo que ha aprovechado el laberinto de la vida para leerse toda la literatura, ser melómano de boleros y rock, y espectador selecto de cine mórbido y surrealista”.

Miguel, egresado de la Universidad Nacional, contó a Caracol Radio que la obra condensa cuentos escritos en los últimos 6 años, es decir después de la pandemia. De hecho, el tercero de los cuentos, “Me rompo todo” fue incluido en otra obra, “Voces en primera línea”, publicada durante el estallido social en 2021.

“Soy un senderista sin mucho honor” dice Miguel. Por eso recorre el departamento y de esas caminatas salen historias como la de Cepitá, asegura. Agrega que “por cosas de la vida” terminó trabajando en el colegio Reggio Amelia, fundado por su mamá.

Se aparta de la reseña de su vida para contar algunos de los logros de la institución educativa: “dos estudiantes en la selección Colombia de Matemáticas; si uno lo mira no hay otro colegio que tenga esa representación que está a punto de participar en las Olimpiadas Mundiales. Hay otros que van a ser deportistas olímpicos”, refiere.

Da charlas de ciencia política desde la mirada del cine en el colegio. “Me interesa que los chicos tengan una cultura cinematográfica. Ya era hora de incursionar en la literatura y de demostrar esas obsesiones que he tenido y que puede interesar a los lectores santandereanos”, expresa.