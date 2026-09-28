Fue inaugurada la megaobra de Carrizales en Girón, Santander

Bucaramanga

Una obra considerada para la movilidad y la conectividad de Girón fue inaugurada por las autoridades de este municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

Puentes vehiculares de Carrizal en Girón, Santander Ampliar Puentes vehiculares de Carrizal en Girón, Santander Cerrar

“Uno de sus principales hitos son los puentes vehiculares sobre el río de Oro, que permitirán conectar el sector de Los Carrizales con Chimitá, generando además una nueva ruta hacia el aeropuerto internacional Palonegro”, informó la alcaldía.

Puentes de la megaobra de Carrizal en Girón, Santander Ampliar Puentes de la megaobra de Carrizal en Girón, Santander Cerrar

La administración de Campo Elías Ramírez informó que “con la culminación de esta megaobra, Girón cuenta con una nueva conexión vial que responde al crecimiento del municipio y mejora el acceso hacia sectores estratégicos del área metropolitana”.