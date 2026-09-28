Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 12:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Fue inaugurada la megaobra de Carrizales en Girón, Santander

La obra transforma la movilidad y conectividad del municipio indican las autoridades de esa población.

Megaobra de los Caneyes en Girón, Santander

Megaobra de los Caneyes en Girón, Santander

Megaobra de los Caneyes en Girón, Santander
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Una obra considerada para la movilidad y la conectividad de Girón fue inaugurada por las autoridades de este municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

Puentes vehiculares de Carrizal en Girón, Santander

Puentes vehiculares de Carrizal en Girón, Santander

Puentes vehiculares de Carrizal en Girón, Santander

Puentes vehiculares de Carrizal en Girón, Santander

“Uno de sus principales hitos son los puentes vehiculares sobre el río de Oro, que permitirán conectar el sector de Los Carrizales con Chimitá, generando además una nueva ruta hacia el aeropuerto internacional Palonegro”, informó la alcaldía.

Puentes de la megaobra de Carrizal en Girón, Santander

Puentes de la megaobra de Carrizal en Girón, Santander

Puentes de la megaobra de Carrizal en Girón, Santander

Puentes de la megaobra de Carrizal en Girón, Santander

La administración de Campo Elías Ramírez informó que “con la culminación de esta megaobra, Girón cuenta con una nueva conexión vial que responde al crecimiento del municipio y mejora el acceso hacia sectores estratégicos del área metropolitana”.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado