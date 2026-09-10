Fiscalía retoma investigación en contra de diputado de Santander por presunto abuso sexual

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación “sacó de la gaveta” el proceso penal que había abierto contra el diputado conservador de Santander Orlando Niño Mateus por el presunto delito de abuso sexual de una adolescente de 14 años.

Diana Jiménez, diputada de Santander, confirmó que la familia de la menor recibió el reporte de la Fiscalía Segunda Seccional de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños de Bucaramanga sobre las nuevas pesquisas para determinar la presunta responsabilidad del dirigente político.

El caso había sido archivado en febrero de este año luego que los investigadores llegaran hasta el hotel San Juan en donde no ubicaron a las personas que trabajaron durante el turno del día en que se celebró una fiesta en septiembre de 2025 cuando se reunieron algunos candidatos a Consejos de Juventudes del departamento.

En la celebración, el diputado Niño Mateus mandó comprar aguardiente; la víctima habría consumido licor luego de lo cual se produjo el abuso. Días después, los familiares de la presunta víctima la llevaron al hospital de Moniquirá, Boyacá donde le diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual, asegura la diputada Jiménez.

Con respecto al diputado señalado del hecho, Orlando Antonio Niño Mateus, no se ha referido a la acusación. El dirigente político llegó a la asamblea de Santander en reemplazo de Arley Valero, quien perdió la credencial debido a una inhabilidad probada ante el Consejo de Estado.

Niño Mateus fue alcalde de Puente Nacional, un municipio de la provincia veleña. En las elecciones regionales de 2024, sacó 11.362 votos, el segundo mayor caudal del partido conservador.