Ecopetrol advierte sobre peligro por ingreso de menores a instalaciones en El Centro

Bucaramanga

Un llamado urgente a la comunidad realizó Ecopetrol tras denunciar el ingreso no autorizado de varias personas, al parecer menores de edad, a las instalaciones operativas ubicadas en el corregimiento El Centro en Barrancabermeja.

De acuerdo con la compañía, los jóvenes estarían accediendo a zonas de infraestructura industrial para realizar juegos y maniobras consideradas peligrosas, situación que podría poner en grave riesgo su integridad física y sus vidas.

La empresa explicó que las áreas de operación petrolera cuentan con equipos que trabajan a alta presión, fluidos a altas temperaturas o inflamables y componentes mecánicos en movimiento, por lo que insistió en que estos espacios no pueden ser utilizados como zonas de recreación o esparcimiento.

Ecopetrol pidió a los padres de familia, líderes comunitarios y habitantes del sector, sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros que representan estas instalaciones y reportar de manera inmediata cualquier ingreso no autorizado.

La compañía también advirtió que la manipulación no autorizada de infraestructura industrial o el ingreso de terceros a las instalaciones, además de poner vidas en riesgo, constituye una alteración de bienes estratégicos del país.

Por esta razón, reitero su disposición para trabajar conjuntamente con las autoridades y la comunidad, con el propósito de prevenir un accidente de mayores proporciones y proteger a las familias del corregimiento.