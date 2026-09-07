Bad Bunny ganó 7 premios Emmy por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

El rapero, cantante y productor discográfico puertorriqueño Bad Bunny ganó su primer Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, al alzarse con el premio en la categoría de mejor especial de variedades en vivo.

¿En qué categorías ganó el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny?

‘The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny’ obtuvo un total de siete nominaciones, ganando en las categorías de dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica/cámara y dirección.

¿Quiénes más ganaron un Emmy por este especial?

El rapero, empresario y ejecutivo discográfico, Jay-Z, también productor ejecutivo del espectáculo, ganó su tercer Emmy.

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Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny

El espectáculo del medio tiempo tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Estuvo encabezado por Bad Bunny y contó con las apariciones especiales de Lady Gaga, Ricky Martin y Los Pleneros de la Cresta.

La actuación marcó la primera vez que un solista latino encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y el primer set del medio tiempo se presentó casi en su totalidad en español.

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El programa atrajo a 128,2 millones de espectadores en Estados Unidos en todas las plataformas, convirtiéndose en el cuarto espectáculo de medio tiempo más visto de la historia.

Recibió elogios generalizados de la crítica, que alabó la actuación, la producción, el tono y los temas.

Los analistas resaltaron el comentario social sobre la historia de Puerto Rico, su afirmación cultural panlatina y su recontextualización de “América” y “estadounidense” para abarcar todo el continente.