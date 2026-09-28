Shakira transmitirá en vivo su concierto de este sábado 3 de octubre en Madrid: ¿Dónde puede verlo?

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: The singer Shakira on her arrival in Madrid at Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport on 14 September 2026, in Madrid, Spain. The Colombian artist has arrived in Madrid to begin a stay of almost a month, with 12 concerts scheduled at the ‘Shakira Stadium’, built at the Iberdrola Music venue in Villaverde, which has a capacity of over 50,000 people. The concerts in Madrid are the only European stop on her ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’. Macondo Park has also been built around the stadium – a temporary ‘city’ covering 150,000 square metres that will be open from 12 noon until midnight. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

La cantautora, bailarina y productora discográfica Shakira anunció que transmitirá en vivo su concierto de este próximo sábado 3 de octubre en Madrid.

¿Quién acompañó a Shakira en su segundo fin de semana de la residencia?

La estrella colombiana acaba de culminar su segundo fin de semana de residencia, acompañada por el español Alejandro Sanz y el colombiano Manuel Turizo.

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¿Cuándo y por dónde se transmitirá el concierto de la barranquillera?

Este lunes por la mañana, Amazon Music publicó en su cuenta oficial de Instagram la transmisión del octavo concierto de la barranquillera.

El concierto se transmitirá en vivo en Colombia a la 1:45 de la tarde.

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¿Cuántos conciertos quedan?

Shakira iniciará este viernes 2 de octubre el tercer fin de semana de su residencia en Madrid.

El fin de semana del 9 al 11 de octubre se realizarán los últimos 3 conciertos de la residencia de 12 conciertos en la capital española, que inició el 18 de septiembre, con la italiana Laura Pausini como invitada en la tercera fecha y con quien interpretó su éxito “Antología”.