Drake apareció de sorpresa en el concierto de Karol G en Houston: ¿Qué canciones interpretaron?

El rapero y cantante canadiense Drake hizo una aparición sorpresa en el concierto de Karol G en Houston del domingo 27 de septiembre.

¿Qué canciones interpretaron?

El rapero se unió a la cantante colombiana para interpretar su éxito de 2016, “One Dance”, y su nueva colaboración en “Ahí”, del último disco de la colombiana.

¿Drake ya había estado en un concierto de Karol G?

Drake ya había aparecido en el concierto de Karol G en Toronto en julio, donde se le vio en la pantalla gigante del recinto.

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Más tarde, la mencionó en el tema “New Bestie”.

Posteriormente, el dúo lanzó el sencillo conjunto “Ahí”, incluido en el álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”.

“Que Drake cante en español siempre me ha parecido increíble. Empezamos a hablar de convertirlo en un dúo, con versos que se respondieran mutuamente. Y yo pensaba: ‘No sé, pero me encantaría que Drake lo cantara en español’”, dijo la estrella colombiana en entrevista.

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¿Dónde apareció el rapero canadiense?

El espectáculo de Karol G en el Reliant Stadium fue la parada más reciente de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, que comenzó en julio.

¿Por dónde sigue la gira de Karol G?

La gira mundial continuará hasta 2027, con fechas en Norteamérica, Europa y Sudamérica y se presentará en Colombia el 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Su álbum más reciente, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, se lanzó a principios de este año.