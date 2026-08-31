Cali inicia entrega de subsidio de arriendo a afectados por el terremoto

El subsidio de arriendo corresponde al 60 % de un salario mínimo, es decir, cerca de $ 1.050.000 mensuales durante tres meses. Foto: Caracol Radio.

Cali

En Cali comenzó el proceso para entregar el subsidio de arriendo a las familias afectadas por el terremoto. El alcalde Alejandro Éder explicó que, tras el cierre parcial del Registro Único de gamnificados, quedaron cerca de 11 mil familias registradas, pero no todas recibirán automáticamente este apoyo.

La prioridad, según explicó el mandatario, serán las personas que tengan afectaciones en sus viviendas. Las familias que cumplan con este criterio están siendo contactadas para definir dónde quieren recibir los recursos y facilitar el proceso de pago.

“Desde el sábado los estamos contactando para que nos digan donde quieren los recursos. Lo que yo he pedido es que sea lo más amigable para las familias. No queremos que una familia que lo ha perdido todo los pongan a voltear buscando un banco Agrario cuando la mayoría están bancarizados. Si hay alguna persona que no tiene cuenta bancaria o prefiere recoger el subsidio personalmente, recibirán un PIN y podrán hacerlo en cualquier oficina SuperGIROS”, dijo Éder.

Cabe recordar que este subsidio de arriendo corresponde al 60 % de un salario mínimo, es decir, cerca de 1 millón 50 mil pesos mensuales durante tres meses, tal como lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella el pasado viernes.

El segundo cierre del registro de damnificados será el 4 de septiembre, por lo que las familias que sean incluidas en esa etapa también podrán entrar posteriormente al proceso de priorización para recibir esta ayuda económica.