“‘Araña’ no era gestor de paz, era un criminal al que Petro le puso un disfraz”: De la Espriella

Abelardo de la Espriella y Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Fotos: (Photo by: Luisa Borja Luna/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Suministrada

El 25 de septiembre fue extraditado hacia Estados Unidos Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera. Ante esto, el presidente Abelardo de la Espriella cuestionó que el capturado haya sido designado como gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro.

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“Alias ‘Araña’ salió de Colombia rumbo a Estados Unidos. Firmé la extradición hace como 20 días y yo mismo lo entregué a los norteamericanos, en este gobierno se acabó la protección”, aseguró.

El mandatario afirmó que ‘Araña’ no era un verdadero gestor de paz, sino “un criminal al que Gustavo Petro le puso un disfraz”.

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Señaló que, mientras el gobierno Petro mostraba a ‘Araña’ como negociador, su estructura criminal seguía controlando “rutas de narcotráfico, el asesinato de líderes en Putumayo y usando niños como cárcel de cañón”.

Recordó que la Fiscalía General de la Nación le imputó en Colombia cargos por reclutamiento forzado, homicidios y desplazamientos.

“Sabemos que los Comandos de la Frontera usan la coca y la plata para enganchar adolescentes. Eso no se lava con una rueda de prensa en Bogotá, se repara con mensaje claro y contundente”, manifestó.

Otras acciones de seguridad del Gobierno De la Espriella

De la Espriella sostuvo que en las semanas que han transcurrido desde su posesión como presidente, el Gobierno Nacional no ha estado en el escritorio, sino en las regiones.

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“El Gobierno estuvo en pleno en Riohacha, en las calles, donde el crimen creyó que no íbamos a cumplir con lo que me comprometí en campaña”, dijo.

“Quiero que quede claro: desde el primer momento este gobierno no retrocede, no le da espacio al crimen”, añadió.

Críticas al gobierno Petro por manejo de fuerza pública

El jefe de Estado lanzó pullas al pasado gobierno, expresando que tenían a la fuerza pública “amarrada y torpedeada”, pero resaltando que, a pesar de ello, sigue “viva y andante”.

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“Son el principal activo para combatir el crimen. Una vez asumí el comando de las Fuerzas Armadas, todo empezó a cambiar (…). Esto apenas empieza. Los bandidos a pagar sus crímenes; los ciudadanos de bien a tener tranquilidad y una vida acorde a lo que se merecen”, concluyó.

Reviva la alocución completa de Abelardo de la Espriella aquí: