Venezolanos tienen 60 días para reclamar más de 150.000 permisos PPT pendientes

Funcionario de Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado (Getty Images) / Long Visual Press

De acuerdo con la entidad, más de 150.000 permisos permanecen disponibles en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) del país.

Los documentos fueron expedidos desde 2021, como parte del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia.

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Los ciudadanos tendrán un plazo de 60 días para consultar si su PPT está pendiente de entrega y, en caso de aparecer en el listado, acudir al centro indicado para reclamarlo.

Migración Colombia advirtió que, una vez vencido este periodo, los permisos que no hayan sido reclamados serán destruidos. Además, el trámite de regularización asociado será considerado desistido.

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La entidad invitó a los ciudadanos venezolanos a verificar cuanto antes el estado de su documento y a utilizar únicamente los canales oficiales para consultar la información.